«Прирівнюється до катувань»: бранця Кремля знову помістили до штрафного ізолятора

Теймур Абдуллаєв провів у штрафному ізоляторі понад півтора року, у тому числі – майже два місяці у спеціальних умовах утримання

Омбудсменка зазначила, що постійне утримання Абдуллаєва в ШІЗО є однією з форм психологічного тиску

Незаконно засудженого в РФ політв'язня Теймура Абдуллаєва знову помістили у штрафний ізолятор колонії Башкортостану. Він перебуває там вже чотири дні після того, як вийшов тиждень тому. Про це повідомила у Facebook омбудсменка Людмила Денісова.

«Кримський татарин, незаконно засуджений країною-агресором РФ, Теймур Абдуллаєв знову безпідставно поміщений у штрафний ізолятор! Адміністрація «ФКУ ИК-2 УФСИН по Республике Башкортостан» запроторила в одиночну камеру в підвальному приміщенні з високою вологістю та антисанітарією», – написала Денісова.

Омбудсменка зазначила, що постійне утримання Теймура в ШІЗО є однією з форм психологічного тиску.

«Це прирівнюється до катувань та є прямим порушенням статей 2 та 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод – права на життя», – підкреслила Денісова.

Вона також розповіла, що адміністрація установи систематично порушує права кримського татарина.

Так, Теймур провів у ШІЗО понад півтора року, у тому числі – майже два місяці у спеціальних умовах утримання.

Раніше Денісова розповіла про нелюдські умови утримання кримських татар в РФ.

Також ЮНЕСКО визнала, що в окупованому Криму погіршилася ситуація з правами людини.

Як повідомлялося, у Росії та тимчасово окупованому Криму 11 жовтня відбулися три судові засідання у справах стосовно незаконно затриманих громадян України.