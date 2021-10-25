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    «Прирівнюється до катувань»: бранця Кремля знову помістили до штрафного ізолятора

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    Теймур&nbsp;Абдуллаєв провів у штрафному ізоляторі понад півтора року, у тому числі &ndash; майже два місяці у спеціальних умовах утримання - «Прирівнюється до катувань»: бранця Кремля знову помістили до штрафного ізолятора
    Теймур Абдуллаєв провів у штрафному ізоляторі понад півтора року, у тому числі – майже два місяці у спеціальних умовах утримання
    фото: 24tv.ua

    Омбудсменка зазначила, що постійне утримання Абдуллаєва в ШІЗО є однією з форм психологічного тиску

    Незаконно засудженого в РФ політв'язня Теймура Абдуллаєва знову помістили у штрафний ізолятор колонії Башкортостану. Він перебуває там вже чотири дні після того, як вийшов тиждень тому. Про це повідомила у Facebook омбудсменка Людмила Денісова.

    «Кримський татарин, незаконно засуджений країною-агресором РФ, Теймур Абдуллаєв знову безпідставно поміщений у штрафний ізолятор! Адміністрація «ФКУ ИК-2 УФСИН по Республике Башкортостан» запроторила в одиночну камеру в підвальному приміщенні з високою вологістю та антисанітарією», – написала Денісова.

    Омбудсменка зазначила, що постійне утримання Теймура в ШІЗО є однією з форм психологічного тиску.

    «Це прирівнюється до катувань та є прямим порушенням статей 2 та 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод – права на життя», – підкреслила Денісова.

    Вона також розповіла, що адміністрація установи систематично порушує права кримського татарина.

    Так, Теймур провів у ШІЗО понад півтора року, у тому числі – майже два місяці у спеціальних умовах утримання.

    Раніше Денісова розповіла про нелюдські умови утримання кримських татар в РФ.

    Також ЮНЕСКО визнала, що в окупованому Криму погіршилася ситуація з правами людини.

    Як повідомлялося, у Росії та тимчасово окупованому Криму 11 жовтня відбулися три судові засідання у справах стосовно незаконно затриманих громадян України.

    Читайте також: Російський перепис населення в Криму підриває суверенітет України, – Держдеп США
    Теги: кримські татари Росія в'язниця Людмила Денісова права людини
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    «Прирівнюється до катувань»: бранця Кремля знову помістили до штрафного ізолятора