Резніков прибув на зустріч «Рамштайн-3» (фото)

Резніков та Галібаренко представляють Київ на зустрічі в Брюсселі

Очільник Міноборони обговорить потреби у зброї для нашої оборони

У Брюсселі 15 червня стартувала зустріч начальників штабів та міністрів оборони з усього світу, де обговорять військову допомогу Україні. На зустрічі присутні очільник Міноборони України Олексій Рєзніков, а також пані посол України в НАТО Наталія Галібаренко.

«Штаб-квартира НАТО. Брюссель. Перша поява в костюмі за 15 тижнів. «Рамштайн-3» ось-ось розпочнеться», – написав Резніков у своєму Тwitter.

Нагадаємо, у США розраховують, що під час зустрічі у форматі «Рамштайн» будуть анонсовані нові поставки зброї Україні.

Чиновник не став уточнювати, які країни оголосять про нові пакети безпеки або що будуть містити ці постачання, але зазначив, що США «дуже тісно співпрацюють» з іншими країнами, щоб з'ясувати, що потрібно Збройним силам України, а потім знайти ці системи для відправки.

Раніше міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін підтвердив проведення зустрічі Контактної групи з оборонної підтримки України (так званий «Рамштайн-3») у Брюсселі.

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