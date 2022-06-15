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    Політика

    Путін поговорив із Сі Цзіньпіном про мир в Україні

    Сі Цзіньпін у розмові з Володимиром Путіним повторив свої слова про необхідність завершення війни в Україні - Путін поговорив із Сі Цзіньпіном про мир в Україні
    Сі Цзіньпін у розмові з Володимиром Путіним повторив свої слова про необхідність завершення війни в Україні
    фото: пресслужба Кремля

    Лідери Росії і Китаю провели телефонні переговори, про які Кремль не поспішає розповідати

    Володимир Путін і Сі Цзіньпін обговорили ситуацію, в яку потрапила Росія, розв’язавши повномасштабну війну в Україні.

    Зазначимо, що російська сторона офіційно не повідомила навіть про факт переговорів. Так, кремлівське видання РІА «Новості» на своєму Telegram-каналі, повідомляючи про розмову лідерів двох країн, послалося не на пресслужбу Володимира Путіна, а на китайське телебачення.

    Державний телеканал Китаю CCTV зазначив, що однією із головних тем розмови Путіна і Сі Цзіньпіна була повномасштабна російсько-українська війна.

    Очільник Китаю у розмові із російським колегою заявив, що війна повинна бути припинена, а Китайська народна республіка готова відіграти відповідну роль у цьому процесі.

    Також Сі Цзіньпін заявив, що Китай завжди пропагував мир у всьому світі та стабільність світового економічного порядку.

    Китайський лідер також наголосив на необхідності продовжувати співпрацю із Росією в таких галузях, як суверенітет і безпека.

    Нагадаємо, що Сі Цзіньпін ще у травні заявляв про необхідність припинення війни в Україні та встановлення миру у регіоні.

    Разом з тим, Китай, користуючись західними санкціями проти Росії, почав купувати продукцію російського металургійного комплексу із величезними знижками.

    Разом з тим, видання The Washinghton Post на початк червня написало, що Китай шукає, як допомогти Росії, уникнувши санкцій.

    Теги: росія війна Китай путін Україна
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    Путін поговорив із Сі Цзіньпіном про мир в Україні