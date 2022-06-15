Путін поговорив із Сі Цзіньпіном про мир в Україні

Сі Цзіньпін у розмові з Володимиром Путіним повторив свої слова про необхідність завершення війни в Україні

Лідери Росії і Китаю провели телефонні переговори, про які Кремль не поспішає розповідати

Володимир Путін і Сі Цзіньпін обговорили ситуацію, в яку потрапила Росія, розв’язавши повномасштабну війну в Україні.

Зазначимо, що російська сторона офіційно не повідомила навіть про факт переговорів. Так, кремлівське видання РІА «Новості» на своєму Telegram-каналі, повідомляючи про розмову лідерів двох країн, послалося не на пресслужбу Володимира Путіна, а на китайське телебачення.

Державний телеканал Китаю CCTV зазначив, що однією із головних тем розмови Путіна і Сі Цзіньпіна була повномасштабна російсько-українська війна.

Очільник Китаю у розмові із російським колегою заявив, що війна повинна бути припинена, а Китайська народна республіка готова відіграти відповідну роль у цьому процесі.

Також Сі Цзіньпін заявив, що Китай завжди пропагував мир у всьому світі та стабільність світового економічного порядку.

Китайський лідер також наголосив на необхідності продовжувати співпрацю із Росією в таких галузях, як суверенітет і безпека.

Нагадаємо, що Сі Цзіньпін ще у травні заявляв про необхідність припинення війни в Україні та встановлення миру у регіоні.

Разом з тим, Китай, користуючись західними санкціями проти Росії, почав купувати продукцію російського металургійного комплексу із величезними знижками.

Разом з тим, видання The Washinghton Post на початк червня написало, що Китай шукає, як допомогти Росії, уникнувши санкцій.