Кремль формує 16 «добробатів» для відправки в Україну – розвідка

У Нижньогородській області формується корпус від 10 до 15 тисяч осіб

Росія до кінця липня планує сформувати 16 так званих добровольчих батальйонів. Про це в інтерв’ю «Крим.Реалії» повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

«Перше, що стосується цих так званих добровольчих, патріотичних батальйонів. Це новий підхід, який РФ розпочала зовсім недавно. Місяць тому десь порядка 50 суб’єктів РФ отримали наказ на формування таких батальйонів, чисельність різна – 500-600 осіб. Ми чітко знаємо, що на сьогоднішній день вже сформовано 8 батальйонів. Планується сформувати до кінця місяця ще 8 батальйонів, це буде 16 батальйонів. За нашими оцінками – порядка 4 тисяч осіб в кожному регіоні, в тому числі в Криму буде такий батальйон. Москва. Санкт-Петербург – усі суб’єкти РФ», – розповів Скібіцький.

За його словами, це все йде через воєнкомати і перебуває під контролем держави. «Озброєння, формування, бойове злагодження, і відповідно, вже застосування на фронті на нашій території», – сказав представник ГУР.

Крім того, за його даними, Росія зараз формує ще один корпус у Нижньогородській області – це від 10 до 15 тисяч осіб.

«Там йде і формування, і бойове злагодження й інші питання, які стосуються створення нового об’єднання. І ми не виключаємо, що воно буде перекинуте на нашу територію. Таким чином вони намагаються впорядкувати для того, щоб оці всі підрозділи, які вони набирають, формують, щоб вони мали потужний наступальний і оборонний потенціал, коли злагоджені батальйони змогли б діяти, як ті батальйони тактичних груп, які були нами розгромлені. А це великі втрати для РФ, це були найбільш відбірні, боєготові, з досвідом підрозділи, які зайшли на нашу територію», – сказав представник ГУР.

Як повідомили раніше аналітики американського Інституту вивчення війни, у Росії загальна мобілізація поки що оголошуватиметься не буде, натомість Кремль наказав регіонам створити добровільні батальйони для участі у війні.

Раніше РНБО повідомило, що Росія активно набирає бойовиків на війну в Україні через центри зайнятості.

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