Україна атакує цілі, які нещодавно були недоступні з політичних причин

Союзників у Кремля залишилося лише два – злодії та тролі

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После визита Шольца, Макрона и Драги в Киев украинские военные провели несколько рискованных операций: я имею в виду удар по Новошахтинскому НПЗ, удар по «вышкам Бойко» (буровым платформам «Черноморскнефтегаза») и острову Змеиный, и обстрелы целей рядом с Донецком.

Все эти операции имеют серьезные военные резоны, которые мы ниже опишем, но их политический резон еще важнее.

Сам факт, что они проводятся, а Европа молчит, говорит, что в Европе осознали, что договариваться с Путиным невозможно. Лидеры ЕС поняли, что Украина ведет их войну, – и не будут этому препятствовать.

Итак, по порядку. Начнем с Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода. Тут случай очень простой. Новошахтинский НПЗ в Ростовской области снабжает соляркой российские танки и в этом смысле является легитимной военной целью. Украина – в отличие от России – в этой войне до сих пор по НПЗ на территории России не била. По складам на территории России – да, по нефтебазам – да. Но не по НПЗ.

Почему это важно?

Совсем недавно Кремль, пуская в расход своих последних агентов влияния, поднял большой шум для того, чтобы запретить поставки в Украину американские ракетные комплексы HIMARS.

Отчасти эта кампания возымела успех: HIMARS будут поставлять, но без ракет ATACMS, бьющих на 300 км, (то есть HIMARS будет бить только на 80 км), президент Байден лично сказал, что не будет поставлять в Украину «ракетных систем, которые могут ударить по России», а украинские власти заверили США, что поставленное оружие для ударов по России использовать не будет.

И вот пожалуйста: Новошахтинский НПЗ на территории России-таки грохнули, и украинцы явно считают, что никаким будущим поставкам это не помешает. Легко можно предположить, что это только проба пера.

Перенесемся теперь в акваторию Черного моря. Удар по острову Змеиный и «вышкам Бойко» был нанесен в один и тот же день ракетами «Гарпун». Удар по Змеиному, судя по всему, не был полностью успешен. На спутниковых снимках видно, что установки ПВО, завезенные Россией на остров, после удара меняют положение: как минимум способность передвигаться они сохранили. Удар по «вышкам Бойко» был сокрушителен.

Военный смысл происходящего вполне понятен.

Это, скорее, не удар, а военно-морское сражение, в ходе которого Россия теряет контроль над акваторией Черного моря. Тот факт, что в этом сражении вместо кораблей бились ракеты, газовые вышки и остров, дела не меняют.

Почему остров Змеиный? Потому что после гибели крейсера «Москва» Россия натащила туда ПВО. Почему вышки? По той же причине. «С 2015 года на них были размещены РЛС и сонары», – говорит полковник запаса Олег Жданов, военный эксперт и бывший сотрудник Генштаба ВСУ. Вышки располагались в море в 80 км от Одессы и контролировали шельф, а ПВО с острова Змеиный их и защищало. Более того: Олег Жданов уточняет, что расположение сонаров именно на газовых вышках, вынесенных далеко в море, давало России нешуточные преимущества. Грубо говоря, сонар, спущенный в воду возле берега в Крыму, слушает в основном берег. Сонар на вышках слушал Одессу. Как легко заметить, РЛС и сонары размещают обычно на военных носителях: крейсерах, эсминцах, подлодках и т.д. Прецедентов размещения РЛС и сонаров на нефтегазодобывающих платформах в мире нет и, более того, это очень плохая идея. Дело в том, что газовая вышка, в отличие от эсминца, беззащитна. РЛС-то на вышке разместить можно, а вот сколько-нибудь приличную ПВО – нет. Представляете себе стартующий с буровой платформы «Бук» или «С-300»? Да они всю вышку сожгут. Таким образом, идея разместить совершенно беззащитную, но военную технику на краденых у Украины вышках недалеко от Одессы, была следствием не расчета, а наглости. В Кремле рассчитывали, что они могут стереть с лица земли Мариуполь, наносить удары по Киеву, Харькову, лупить ракетами по Николаевской администрации, – а вот удар по крымской собственности Украина нанести не посмеет. А то иначе Шольц пригрозит ей пальцем. Посмели. Не пригрозили. И, наконец, последнее: обстрелы Донецка. Это тема серьезная и деликатная, и разобраться в ней непросто. Прежде всего констатируем факт: в конце прошлой недели и начале этой по Донецку стреляли. На многочисленных видео хорошо видно столбы черного дыма, поднимающиеся из самых разных кварталов. В городе была паника, на выезд в Россию стояли пятнадцатичасовые очереди. Что происходило? Во-первых, часть целей действительно обстреливала Украина.

Новая артиллерия калибра 155 мм, поставленная Украине НАТО, обстреливала военные склады. Военные склады в Донецке за восемь лет накоплены огромные и необозримые.

Надо напомнить, что весь город Донецк, – это, по сути, жилые кварталы, образовавшие вокруг шахт и терриконов, и сросшиеся в одну агломерацию. Промзон в Донецке множество, и каждая – склад оружия. «Вся суть операции была в том, чтобы накрыть эти склады новой артиллерией одномоментно, прежде чем они успели расползтись и все перепрятать», – говорит полковник запаса и военный эксперт Роман Свитан, бывший летчик ВСУ. Кроме этого, из Марьинки – украинского укрепрайона в 8 км от окраин Донецка вели огонь по Трудовским высотам. Стреляли, судя по всему, из старых советских гаубиц Д-30, и обычно, если из Марьинки стреляли, ДНР в ответ засыпала противника огненным шквалом. Но теперь артиллерия ДНР молчит, потому что ее всю отправили под Золотое. И сами высоты оборонять некому, – всех мобилизованных в ДНР выгребли из Донецка и тоже отправили под Золотое, Северодонецк и Лисичанск. Все эти обстрелы, подчеркнем, велись по военным объектам и имели совершенно очевидный военный смысл. Они уничтожали те самые боеприпасы, которыми ведется российское наступление и заставляли Россию отвлечь артиллерию и солдат с фронта для обороны опустевшего Донецка. Они даже создавали угрозу взятия Трудовских высот. Россия оголила свой бок у Донецка – вот она и получила в него артиллерийскими вилами. Военный смысл украинских обстрелов был настолько очевиден, что трудно было представить, что на этот раз сепаратисты обстреливают себя сами, чтобы в очередной раз прокричать «восемь лет бомбасс». Однако такие обстрелы тоже были, и о них говорит не только украинская сторона, но и донецкие паблики, которые фиксировали обстрелы жилых кварталов из 82-мм миномета, который бьет на 3,5 км и которого, по укоренившемуся обычаю, можно возить по улицам в обычном бусике и бить из ближайшей лесополосы. В чем был смысл этих обстрелов? Очень просто. В том, чтобы обвинить «новую натовскую артиллерию» в обстрелах жилых кварталов. «Вот, мол, вы, европейцы, поставили украинским фашистам оружие, а от него гибнут женщины и дети». Когда Европа не отреагировала никак, 82-мм миномет тоже куда-то исчез. В Киеве на встрече с Макроном, Шольцем и Драги Владимир Зеленский выиграл самую главную битву. Переломную битву. Битву о том, разрешат ли Украине воевать во всю силу. И ровно после того, как он выиграл эту битву, президент Казахстана стал оппонировать Путину прямо на Петербургском форуме, а Литва прервала сообщение с Калининградом. Союзников у Кремля осталось только два – воры и тролли. Военная составляющая ударов по НПЗ, вышкам Бойко и военным целям в Донецке – важна. Но еще важнее и страшней для Кремля составляющая политическая. Никто больше не расположен прислушиваться к желаниям Путина.

Джерело: novayagazeta.eu

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