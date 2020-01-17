Чому до армії забиратимуть 18-річних хлопців

Рішення Зеленського спричинить наслідки

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Президент Зеленский своим указом снизил призывной возраст с 20 до 18 лет. Это разумное решение главы государства, но вижу, многие в интернете не понимают, что Зеленский не ввел призывную службу с 18 лет, он просто снова снизил призывной возраст до 18 лет, только и всего. Призывной возраст во время войны был повышен президентом Порошенко до 20 лет, это решение было также оправданным на тот момент, так как было опасение, что враг пойдет в наступление и в бой придется идти всем. Поэтому от мобилизации отсекались все моложе 20, и это разумно.

При этом существовал парадокс - на контракт гражданин по прежнему мог поступать в 18 лет.

Сейчас решение о снижении призывного возраста также принято абсолютно логичное, по инициативе самих военных.

Ситуация изменилась, стала более прогнозируемой, и логично, что надо отказаться от чрезвычайных мер, и не потому, что угроза вторжения исчезла, а потому, что надо упорядочить работу со срочниками как составной частью мобилизационного ресурса страны. Срочники не могут и не должны сейчас воевать, они должны получать адекватную подготовку.

20-летний возраст отсекал многих людей от армии, поскольку люди после школы уже успевали пройти обучение, устроиться на работу, и отрываться от этого сложно.

Безусловно, решение Зеленского повлечет последствия. Нынешняя срочная служба весьма тяжело переносится молодыми людьми, она плохо организована. Мы теряем ценный мобилизационный ресурс, мы заставляем десятки тысяч молодых людей абсолютно бездарно бесцельно сидеть без дела, поскольку правильное применение призывников в армии отсутствует. Сейчас возиться с 18-летними будет тяжелей, стрессов больше - у офицеров, для которых срочники это постоянная проблема, за ними строгий контроль. Надеюсь, это подтолкнет к утверждению стратегии реформы призыва и системы комплектования и несения службы в армии в целом.

Я, кстати, готовлю свой проект, будем обсуждать, представлять, скоро напишу статью.