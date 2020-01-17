«Всіх одразу в реанімацію» : до Києва прибув борт з пораненими бійцями на Донбасі



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За добу на фронті двоє поранених і двоє вбитих

До Києва прибув борт з Харкова з важкопораненими на Донбасі військовослужбовцями.

Про це повідомила у Facebook волонтер Наталя Юсупова.

«До Києва прилетів новий борт з важкопораненими з Харкова, 5 швидких їхали шосе з Борисполя з пораненими бійцями, всіх одразу в реанімацію. За добу на фронті двоє поранених і двоє вбитих, дуже багато обстрілів і снайперів, війна триває!» - написала вона.

Волонтер уточнила, що здати донорську кров можна в центрі крові на території госпіталю з понеділка по четвер з 9 до 12. Адреса: Госпітальна, 18.

В Міноборони повідомили, що реанімаційно-операційним літаком АН-26 «Віта» з Харкова до Головного військового клінічного госпіталю доправили поранених військових для їх подальшого лікування.

Як зазначається, харківські військові лікарі стабілізували стан поранених та підготували їх до аероевакуації на вищий рівень у Києві. Наразі у київському госпіталі створено усі умови для обстеження і подальшого лікування бійців, підготовлено відповідне обладнання та медикаменти, медичний персонал лікувальної установи перебуває в готовності до прийому пацієнтів.

Як планується, після перевезення військовослужбовців спеціалізованим медичним бортом до Києва, усі поранені пройдуть діагностичне обстеження, будуть оглянуті лікарями та розміщені у клініки і відділення госпіталю.