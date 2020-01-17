До Конгресу США внесли двопартійний законопроєкт про підтримку України



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Резолюцію внесла на розгляд так звана група підтримки України у Палаті представників

До Палати представників Конгресу США так звана група підтримки України внесла резолюцію на підтримку України.

Про це повідомляє «Голос Америки».

«У час, коли російська демократія, на жаль, руйнується на наших очах, коли президент Путін нещодавно загарбав владу, Україна продовжує вживати заходів для посилення своїх демократичних інститутів. Як члени Конгресу, ми вітаємо стійкість і досягнення українського народу в умовах російської агресії. Успіх України підсилить інтереси національної безпеки США в регіоні та в усьому світі», - ідеться в заяві законодавців української групи у Палаті представників США.

Там додали, що «цей дуже важливий і вчасний крок підтверджує стратегічний інтерес Сполучених Штатів у зміцненні свободи та демократії в Європі – досягнення, яке неможливе без підтримки Сполученими Штатами України в боротьбі проти російської агресії«.

Серед ініціаторів резолюції – співголови групи підтримки України у конгресі Марсі Каптур (Огайо), Енді Гаріс (Мериленд), Майк Квілі (Іллінойс), Браян Фіцпатрик (Пенсильванія).

«Будучи співголовами двопартійної української групи у Конгресі, ми раді представити цю двопартійну резолюцію, що підтверджує підтримку США українського народу та українського демократичного напрямку, вільного від російського злочинного впливу», - говориться в заяві конгресменів.