Чому Литві вдається забезпечити значно вищий рівень життя, ніж в Україні

Поки ми не навчимося грамотно використовувати людей для завдань і цілей, ми ніколи не навчимося будувати заможну державу

Мовою оригіналу

В Литве нет ресурсов в земле, здесь работают с единственным ресурсом, который есть - с людьми.

Здесь гораздо меньше денег, чем в Украине - но здесь гораздо более грамотно их применяют. Потому что деньги направляют туда, где научились грамотно применять людей.

И Реформы и споры об изменениях идут постоянно - но на профессиональном уровне, а не только на эмоциях и не только на чьих-то субъективных взглядах. Правильное применение человеческих ресурсов в стране с 3 миллионами жителей, то есть меньше Киева, позволяет обеспечить порядок и уровень жизни значительно выше, чем в богатой многими ресурсами Украине. И пока мы не научимся грамотно примерять и применять людей под задачи и цели, мы никогда не научимся строить богатое государство.

Я сейчас в Вильнюсе, завтра буду в Эстонии, общался в составе нашей делегации с руководителями Генштаба, Национальных добровольческих сил, Союза стрелков, полиции.

Доктрина применения и понимание своего места и роли в системе обороны, в государстве и обществе доступна, логична и понятна каждому гражданину, кто вовлечён в жизнь государства. Очень поучительный опыт.

Джерело: блог Юрія Бутусова

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»