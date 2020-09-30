Фокін в ТКГ: змусили дідуся, якого не шкода, озвучувати заяви, які самі бояться сказати

Отримали окрик з Кремля - призначаємо Фокіна. Отримали окрик з Facebook - знімаємо Фокіна

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Представитель Украины на переговорах о мире уволен, потому что он не знал между кем идет война.

Назначение про просьбе подруги, заявления, которые «не отражают официальную позицию», увольнение через два месяца.

Бросили дедушку, которого не жалко, для озвучки текстов, которые сами произносить боятся. Получили реакцию - и спрятались, чтобы не втягиваться в скандал.

Внутренняя и внешняя политика стала политикой прогибов. Получили окрик из Кремля - ставим Фокина. Получили окрик от фейсбука - снимаем Фокина. Нет никаких правил, никакого видения вперед - рефлексия касается сегодняшнего дня.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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