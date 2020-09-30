Офіс президента відреагував на заяви Фокіна



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Неприємно вражені особистими оцінками Вітольд Фокін у Верховній Раді , - написали в Офісі президента

Заяви першого заступника глави української делегації в Тристоронній контактній групі Вітольда Фокіна щодо війни на Донбасі є неприйнятними, - заява

Офіс президента назвав заяви першого заступника глави української делегації в Тристоронній контактній групі Вітольда Фокіна щодо війни на Донбасі назвали неприйнятними. Про це йдеться у заяві Офісу президента.

«Неприємно вражені особистими оцінками та коментарями, які дав перший заступник глави української делегації в Тристоронній контактній групі Вітольд Фокін у Верховній Раді на засіданні Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Очевидно, що кожен, хто представляє державу, повинен завжди пам'ятати, що не можна плутати офіційне з особистим. Якщо є розходження в позиціях, а власне бачення, яким би воно не було, відрізняється від державного, потрібно обирати державне доти, доки представляєш державу. Не особисте, а саме державне бачення», – підкреслили в Офісі президента.

У заяві йдеться, що офіційна позиція України повністю збігається з об'єктивною реальністю та політичною правдою. «Саме з російського вторгнення почалася тимчасова окупація Автономної Республіки Крим, міста Севастополя й окремих районів Донецької та Луганської областей України. Саме ця держава повністю контролює тимчасово окуповані території України та має вирішальний вплив на все, що там відбувається. Це цілком очевидні істини», – наголошується в заяві.

Як зазначили в Офісі президента, заявам Фокіна, які категорично розходяться з офіційними позиціями держави, вже надана належна оцінка, перш за все – суспільством, яке заплатило велику ціну за свої ідеали, і цього не можна не розуміти.

«Метою діяльності держави та її представників є досягнення сталого миру лише на українських умовах, а саме: абсолютне та довготривале припинення вогню на Донбасі, звільнення всіх утримуваних осіб, виведення всіх незаконних збройних формувань і військової техніки з території України, повна деокупація та повернення Україні контролю над кордоном з Росією, заявили в Офісі президеньа, додавши, що задля цього й працює українська делегація в Тристоронній контактній групі», – йдеться у заяві.

Як повідомлялося, українська делегація у Тристоронній контактній групі (ТКГ) відреагувала на скандальні заяви першого заступника глави делегації Вітольда Фокіна.

Нагадаємо, голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Вітольд Фокін має покинути ТКГ.

Раніше глава МВС Арсен Аваков назвав Фокіна махровим ідіотом та мерзотником та закликав «негайно його гнати на пенсію».

Як відомо, «Європейська солідарність» вимагає порушити справу щодо Фокіна за фактом державної зради.

Зазначимо, що комітет Ради ініціює звільнення Фокіна.

Нагадаємо, 29 вересня Вітольд Фокін прибув до Верховної Ради, щоб взяти участь в засіданні комітету з питань організації державної влади та місцевого самоврядування. Приводом для цього стали його неоднозначні висловлювання з приводу врегулювання конфлікту на Донбасі.

Зокрема під час виступу на засіданні комітету Фокін порівняв Росію з ломом, проти якого «нема прийому».

Також Фокін заявив, що досі не бачить доказів війни з Росією. Він зазначив, що проти України воюють найманці з майже 30 країн світу, зокрема за підтримки Російської Федерації.

Раніше Фокін вже вибачився за «повстанців» на Донбасі.

21 вересня Фокін в ефірі програми «Персона ґрата» на «UA: Українське радіо» зазначив, що можна використати мандат Ради безпеки ООН і сформувати «міжнародний тимчасовий уряд» на непідконтрольних Україні територіях Донбасу для проведення там місцевих виборів.