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    Думки вголос

    Пане Фокін, ви – наш боржник!

    • Анжеліка Рудницька

      Мисткиня

    • Розсилка
    <span>Вітольд Фокін</span> - Пане Фокін, ви – наш боржник!
    Вітольд Фокін

    Ви заблукали у часі, пане Фокін...

    Зараз на моій сторінці багато спогадів про «Студентське голодування/Революцію на граніті». У нас ювілей.

    А до чого тут Вітольд Фокін, спитаєте ви.

    Він - наш боржник)

    Під час першого українського майдану однією з вимог була: відмтавка Масола (тодішній прем‘єр).

    Цю нашу вимогу виконали.

    А натомість прем‘єром став саме Вітольд Фокін. Правда, тодішнім революціонерам він не подякував.

    Тож у нього є шанс зробити це зараз і піти на пенсію. Аби ми не чули принизливих і брехливих слів Фокіна про те, що він не побачив жодного підтвердження на Донбасі війни між Росією і Україною.

    Вимагаю публічного вибачення перед всіма українцями, які постраждали від війни росіі проти України; перед усіма, у кого війна забрала рідну домівку;  перед сиротами, які ростуть без батьків і мам; перед вдовами, які залишилися без годувальників; перед матерями, які поховали своє дітей і стали чорними вад горя. Перед Україною, яка вже ніколи не буде такою, як 30 років тому.

    Ви заблукали у часі, пане Фокін.

    І за іронією долі Маша  Фокіна надіслала мені пропозицію уподобати сторінку «Вітольд Фокін». Уподобаю, коли на ній з‘явиться вибачення перед моєю країною в українцями.

    Сподіваюся, ви мене підтримаєте! Нас має бути багато. Голос кожного важливий не лише на виборах! Не мовчіть!

    Джерело: блог Анжеліки Рудницької

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    війна Вітольд Фокін
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