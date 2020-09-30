Пане Фокін, ви – наш боржник!

Вітольд Фокін

Ви заблукали у часі, пане Фокін...

Зараз на моій сторінці багато спогадів про «Студентське голодування/Революцію на граніті». У нас ювілей.

А до чого тут Вітольд Фокін, спитаєте ви.

Він - наш боржник)

Під час першого українського майдану однією з вимог була: відмтавка Масола (тодішній прем‘єр).

Цю нашу вимогу виконали.

А натомість прем‘єром став саме Вітольд Фокін. Правда, тодішнім революціонерам він не подякував.

Тож у нього є шанс зробити це зараз і піти на пенсію. Аби ми не чули принизливих і брехливих слів Фокіна про те, що він не побачив жодного підтвердження на Донбасі війни між Росією і Україною.

Вимагаю публічного вибачення перед всіма українцями, які постраждали від війни росіі проти України; перед усіма, у кого війна забрала рідну домівку; перед сиротами, які ростуть без батьків і мам; перед вдовами, які залишилися без годувальників; перед матерями, які поховали своє дітей і стали чорними вад горя. Перед Україною, яка вже ніколи не буде такою, як 30 років тому.

Ви заблукали у часі, пане Фокін.

І за іронією долі Маша Фокіна надіслала мені пропозицію уподобати сторінку «Вітольд Фокін». Уподобаю, коли на ній з‘явиться вибачення перед моєю країною в українцями.

Сподіваюся, ви мене підтримаєте! Нас має бути багато. Голос кожного важливий не лише на виборах! Не мовчіть!

Джерело: блог Анжеліки Рудницької

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