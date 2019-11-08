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    Думки вголос

    Генерал Семочко - символ реформи держслужби і спрощеного порядку звільнення чиновників

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    • Розсилка
    Генерал Семочко - символ реформи держслужби і спрощеного порядку звільнення чиновників

    20 листопада новий суд по Семочку

    Мовою оригіналу

    Госслужащих увольняют пачками, люди делают новые карьеры, все меняется и ломается, но Сергей Семочко - скандально известный бывший первый замглавы Службы внешней разведки, с 15 апреля 2019-го - уже семь месяцев - успешно борется в суде, чтобы сохраниться на должности, чтобы продолжать служить государству.

    Поразительная преданность государственному креслу, и очень недешевая - адвокаты, хлопоты. И самое удивительное, что все это в рамках закона - наше законодательство позволяет чиновникам очень долго сохраняться на оплачиваемой должности, петлять, и затем долго судиться в надежде на восстановление в должности и выплаты зарплаты за долгий вынужденный простой.

    Ну и все это время за ними сохраняется статус, документы, защита от подачи декларации...

    А что - люди зажиточные, могут себе позволить. 20 ноября новый суд по Семочко - будем надеяться, что в этот раз все-таки его петляние судьи прекратят.


    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    СБУ корупція в Україні Сергій Семочко
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