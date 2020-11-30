Дива не сталось. Бюджет-2021: що отримала країна перед другим читанням

Перші висновки: позитивні і не дуже

Мовою оригіналу

Чуда не произошло. Мы не получили кардинально новый документ ко второму чтению. Кабмин честно постарался учесть бюджетные выводы Верховной Рады, однако прогнозировано был скован рамками реальности.

Итак, из положительного:

сокращение на 500 млн. грн. затрат на содержание Таможенной службы и на 200 млн. грн. – на реорганизацию ликвидированной Государственной фискальной службы, 400 млн. грн. – на содержание Бюро экономической безопасности, а также ряд других ведомств. В части поддержки экономики из более-менее существенного (кроме дополнительно 0,5 млрд на дотации агросектору) добавили 0,25 млрд. грн. на энергоэффективность, 100 млн. грн. на шахту Ново-Константиновская. Это хорошо но, конечно, мало. К сожалению, не приняли мою поправку о финансировании Экспортно-кредитного агентства, хотя разрешили Кабмину выпускать ОВГЗ на пополнение его уставного фонда;

добавили денег на медицину – на Институт рака, на Охмадет, на Институт сердца, на предоставление высокоспециализированной медпомощи, на трансплантацию, на страхование медработников от Covid-19 и т.д. В целом МОЗ получил больше всех между 1-м и 2-м чтением – плюс почти 4 млрд. грн., однако этого явно мало, чтобы дотянуть финансирование до 5% ВВП (вероятно, поэтому Максим. Степанов и не голосовал за проект бюджета при его согласовании в правительстве). Я, к слову, предлагал добавить 25 млрд. грн., сбалансировав доходами от импорта;

сокращение дефицита бюджета на 0,5 п.п. до 5,5% ВВП (или на 23,8 млрд. грн.) - положительно, хотя и недостаточно. Это позволит взять в долг меньше на 29,7 млрд. грн., чем планировалось и соответственно на меньшую сумму вырастет госдолг. Также положительно то, что в структуре долгового финансирования планируют занять меньше с внутреннего рынка (на 52 млрд грн. брутто) и на такую же сумму занять больше с внешних рынков (хотя для реальности этого источника необходимо продолжение активного сотрудничества с МВФ). Мы неоднократно обращали внимание на слишком рискованные планы Минфина по финансированию дефицита бюджета за счет ОВГЗ в 2021 г. Дефицит будет дополнительно профинансирован также за счет роста поступлений от приватизации с 6 до 12 млрд. грн. (потенциально рискованная статья);

перенос увеличения минимальной зарплаты с 1 июля на 1 декабря 2021г. Мы говорили об этом неоднократно. Уменьшаем давление на бизнес и на инфляцию, одновременно сохраняя социальный стандарт минимальной оплаты труда.

Из нуждающегося в пояснении, и обсуждении, я бы назвал:

сокращение расходов на выплату пенсий и покрытие дефицита Пенсионного фонда на 8,5 млрд грн. Это выглядит, как минимум, странно на фоне текущих проблем Пенсионного фонда, который в текущем году уже занял с ЕКС 17 млрд. грн;

пояснений также требует притча во языцах – увеличение расходов на Офис президента и Кабинет министров (Детальнее читайте тут: Оновлений проєкт бюджету: витрати на Раду і Кабмін збільшать на сотні мільйонів). Мы будем сокращать расходы, как сказал глава Офиса, или нет?

не до конца обоснована необходимость увеличения и так увеличенных год к году расходов на культуру и спорт. Понятно, что важно, но сомнительно с учетом общей кризисной ситуации в стране и мире;

восстановление субвенции на социально- экономическое развитие в сумме 6 млрд грн. (депутаты просили 7 млрд грн.) и включение новой субвенции на развитие интернета в селах на 0,5 млрд грн, одновременно срезав 4,9 млрд. грн. с Фонда регионального развития, 2 млрд грн с базовой дотации местным бюджетам на содержание школ и больниц, 2,9 млрд грн. с образовательной субвенции. Такой себе компромисс с регионами…

не учли увеличение поступлений от НБУ (12 млрд) вопреки выводам парламента.

В целом, бюджет является компромиссом между правыми и левыми, популистами и прагматиками, между фантазией и реальностью, с явным перегибом в сторону последней. Ухудшение эпидситуации и возможное введение локдауна негативно влияют на экономические перспективы и усиливают риски для выполнения бюджета следующего года. В этом контексте, уменьшение дефицита бюджета и пусть небольшое, но уменьшение расходов – это шаг в правильном направлении. Правительством были сделаны политически непопулярные, но правильные для сохранения стабильности госфинансов и макроэкономической стабильности шаги, по частичному переносу сроков повышения минимальной зарплаты, и сохранения консервативных показателей минимальных социальных стандартов (прожиточного минимума, минимальной пенсии, да, это больно, но это реальность…), которые естественно никого не устраивают, в первую очередь, саму власть. Тем не менее, плоды сохранения такой макростабильности мы можем наблюдать сейчас, когда Украина в отличии от прошлых эпизодов в 2009 и 2014 – 2015 гг. относительно неплохо проходит кризис на фоне рекордных обвалов экономик по всему миру.

Мне, конечно, хотелось бы, чтобы бюджет ко второму чтению больше отвечал на вызовы, с которыми Украина заходит в 2021 г. Чтобы с одной стороны в нем отразились наши амбициозные планы по детенизации и это отображалось в увеличении доходной части бюджета уже в 2021-м, а не когда-то через 10 лет, как того требуют противники детенизации в целом и фискализации в частности. С другой стороны, хотелось бы, чтобы в расходной части бюджета было большее финансирование медицины и хотя бы точечных инициатив по восстановлению экономического роста (ЭКА, инструменты поддержки обрабатывающей промышленности и т.д.), которые можно профинансировать за счет сокращения важных, но менее приоритетных программ в культуре, спорте и т.д. (которые могут и подождать), а также за счет большего сокращения расходов на содержание органов власти.

Однако, политика, особенно финансовая политика – это не сфера иллюзий, это, как известно, искусство возможного…

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.