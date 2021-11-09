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    Думки вголос

    Кабмін маніпулює цифрами, коли каже про прибутки держави

    • Володимир Омелян

      Ексміністр інфраструктури

    •  glavcom.ua
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    Влада звітує за рекордні інвестиції в нашу економіку. Але чи це так? - Кабмін маніпулює цифрами, коли каже про прибутки держави
    Влада звітує за рекордні інвестиції в нашу економіку. Але чи це так?
    фото з відкритих джерел

    Пересічний громадянин навряд чи зможе розібратись у банківській інформації, тому влада легко перекручує мінус на плюс

    Вчора прогриміла новина Кабміну – у 2021 інвестиції зросли!

    «За 3 квартали 2021 року маємо рекордний рівень прямих іноземних інвестицій за останні роки – сальдо ПІІ становило 4,8 млрд доларів», – Шмигаль.

    У той же час, надходження прямих іноземних інвестицій в Україну у 2021 році визначаються майже виключно реінвестованими доходами підприємств з іноземними інвестиціями, тоді як надходження нових інвестицій у капітал українських підприємств є незначними, близько 680 млн дол.

    Також, влада розуміє, що пересічний громадянин навряд чи зможе розібратись у банківській інформації, тому легко перекручує мінус на плюс.

    А у платіжному балансі держави за 9 місяців поточного року є ще й цифри виплат доходів від інвестицій, включаючи реінвестування.

    Виплата доходів від інвестицій 14,18 мільярди доларів.

    В тому числі реінвестовані доходи 5,185 мільярди доларів

    Висновок простий: надходження прямих іноземних інвестицій в Україну визначалися головним чином реінвестованими доходами іноземних інвесторів, (5,185 мільярди доларів з 5,446 мільярдів доларів), а 9 мільярдів – виплати доходів від інвестицій, які в Україні не залишились.

    Погані результати можна і не повідомляти. І тоді інвестиції великі, і нічого, що левова частка – реінвестиція.

    Тож знову спритність рук і ніякого шахрайства.

    І ще трошки оновлена у 2020 році методика Нацбанку допомогла.

    Джерело: блог Володимира Омеляна

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Кабмін інвестиції Україна влада
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    Кабмін маніпулює цифрами, коли каже про прибутки держави