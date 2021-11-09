Кабмін маніпулює цифрами, коли каже про прибутки держави

Влада звітує за рекордні інвестиції в нашу економіку. Але чи це так?

Пересічний громадянин навряд чи зможе розібратись у банківській інформації, тому влада легко перекручує мінус на плюс

Вчора прогриміла новина Кабміну – у 2021 інвестиції зросли!

«За 3 квартали 2021 року маємо рекордний рівень прямих іноземних інвестицій за останні роки – сальдо ПІІ становило 4,8 млрд доларів», – Шмигаль.

У той же час, надходження прямих іноземних інвестицій в Україну у 2021 році визначаються майже виключно реінвестованими доходами підприємств з іноземними інвестиціями, тоді як надходження нових інвестицій у капітал українських підприємств є незначними, близько 680 млн дол.

Також, влада розуміє, що пересічний громадянин навряд чи зможе розібратись у банківській інформації, тому легко перекручує мінус на плюс.

А у платіжному балансі держави за 9 місяців поточного року є ще й цифри виплат доходів від інвестицій, включаючи реінвестування.

Виплата доходів від інвестицій 14,18 мільярди доларів.

В тому числі реінвестовані доходи 5,185 мільярди доларів

Висновок простий: надходження прямих іноземних інвестицій в Україну визначалися головним чином реінвестованими доходами іноземних інвесторів, (5,185 мільярди доларів з 5,446 мільярдів доларів), а 9 мільярдів – виплати доходів від інвестицій, які в Україні не залишились.

Погані результати можна і не повідомляти. І тоді інвестиції великі, і нічого, що левова частка – реінвестиція.

Тож знову спритність рук і ніякого шахрайства.

І ще трошки оновлена у 2020 році методика Нацбанку допомогла.

Джерело: блог Володимира Омеляна

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