Кабмін маніпулює цифрами, коли каже про прибутки держави
Пересічний громадянин навряд чи зможе розібратись у банківській інформації, тому влада легко перекручує мінус на плюс
Вчора прогриміла новина Кабміну – у 2021 інвестиції зросли!
«За 3 квартали 2021 року маємо рекордний рівень прямих іноземних інвестицій за останні роки – сальдо ПІІ становило 4,8 млрд доларів», – Шмигаль.
У той же час, надходження прямих іноземних інвестицій в Україну у 2021 році визначаються майже виключно реінвестованими доходами підприємств з іноземними інвестиціями, тоді як надходження нових інвестицій у капітал українських підприємств є незначними, близько 680 млн дол.
Також, влада розуміє, що пересічний громадянин навряд чи зможе розібратись у банківській інформації, тому легко перекручує мінус на плюс.
А у платіжному балансі держави за 9 місяців поточного року є ще й цифри виплат доходів від інвестицій, включаючи реінвестування.
Виплата доходів від інвестицій 14,18 мільярди доларів.
В тому числі реінвестовані доходи 5,185 мільярди доларів
Висновок простий: надходження прямих іноземних інвестицій в Україну визначалися головним чином реінвестованими доходами іноземних інвесторів, (5,185 мільярди доларів з 5,446 мільярдів доларів), а 9 мільярдів – виплати доходів від інвестицій, які в Україні не залишились.
Погані результати можна і не повідомляти. І тоді інвестиції великі, і нічого, що левова частка – реінвестиція.
Тож знову спритність рук і ніякого шахрайства.
І ще трошки оновлена у 2020 році методика Нацбанку допомогла.
Джерело: блог Володимира Омеляна