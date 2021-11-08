Журналіст-розслідувач пояснив, чому закрили Kyiv Post

Закриття єдиної в країні англомовної газети для багатьох стало сигналом, що влада в Україні не демократична

Єдине англомовне видання в Україні Kyiv Post закрили через тиск Зеленського – Михайло Ткач

Єдине англомовне видання в Україні газету Kyiv Post закрили через тиск президента Володимира Зеленського, заявив журналіст-розслідувач Михайло Ткач у Facebook.

«Київ Пост закрили через тиск президента Зеленського. Представників його влади. Англомовна газета сприймалась дуже чутливо, адже багато західних посольств та представників провідних та вільних країн дізнавалися новини про Україну саме від Kyiv Post», – заявив Ткач на своїй сторінці в Facebook.

За словами Ткача, закриття єдиної в країні англомовної газети для багатьох стало сигналом, що влада в Україні не демократична, а діючий президент має авторитарний ухил.

«Аби переконатися в тому, що влада президента Зеленського не демократична, а президент Зеленський авторитарний, комусь знадобиться більше часу, комусь менше. Хтось чекає, допоки відчує це особисто на собі. Комусь достатньо подібних сигналів, як цей», – додав Ткач.

Нагадаємо, 8 листопада власник англомовного видання Kyiv Post Аднан Ківан заявив про тимчасове призупинення роботи редакції для перезавантаження.

Згодом інформацію про «негайне закриття на короткий час» опублікувала Kyiv Post. Аднан Ківан висловив упевненість, що одного разу вдасться перезапустити газету «більше та краще».

Водночас працівники редакції повідомили, що видання закрили повністю. Про своє звільнення вони дізналися ранком того ж дня.