В Офісі президента «щиро здивовані» закриттям Kyiv Post

Банкова відреагувала на закриття єдиної в країні англомовної газети

Речник президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров на своїй сторінці у Facebook висловив здивування закриттям єдиної в Україні англомовної газети Kyiv Post.

«Уявити сучасне медіаполе України без Kyiv Post неможливо. 26 років це видання не лише знайомило іноземців із нашою країною, а й здобувало бездоганну репутацію високими стандартами роботи. Що б не було причиною сьогоднішніх новин про Kyiv Post, сподіваємося, видання продовжить роботу і збереже ту якість та стиль, які ставили його на найвищий щабель серед українських медіа.

При цьому ми щиро та неприємно здивовані тим, як окремі політики та медійники заходилися безапеляційно винуватити в ситуації Офіс президента або навіть його особисто. Для нас сьогоднішні новини стали такою ж несподіванкою, як і для решти. Закликаємо не намагатися робити піар на проблемах авторитетного видання, а натомість брати з нього приклад – будувати собі ім'я щоденною якісною роботою», – написав речник президента.

Водночас журналіст-розслідувач Михайло Ткач пояснив, чому закрили Kyiv Post. Єдине англомовне видання в Україні газету Kyiv Post закрили через тиск президента Володимира Зеленського.

Нагадаємо, 8 листопада власник англомовного видання Kyiv Post Аднан Ківан заявив про тимчасове призупинення роботи редакції для перезавантаження.

Згодом інформацію про «негайне закриття на короткий час» опублікувала Kyiv Post. Аднан Ківан висловив упевненість, що одного разу вдасться перезапустити газету «більше та краще».

Водночас працівники редакції повідомили, що видання закрили повністю. Про своє звільнення вони дізналися ранком того ж дня.



