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    Думки вголос

    Майдан у 2014 році переміг, бо герої України зі зброї відкрили вогонь у відповідь

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    • Розсилка
    Майдан у 2014 році переміг, бо герої України зі зброї відкрили вогонь у відповідь

    Штурм Майдану захлинувся після того, як було вбито 9 і отримало вогнепальні поранення більше 80 правоохоронців (майже всі поранення - картеч і дріб)

    Мовою оригіналу

    Ровно 6 лет погибло и получило смертельные ранения 14 украинских героев на баррикадах у Дома профсоюзов. Обычные люди, самые разные, каждый пришел по каким-то своим мотивам... Они погибли безоружными - но их гибель не испугала и не заставила разбежаться, а наоборот - это сделало бой на Майдане неотвратимым. Примерно десять-двадцать человек, без всяких приказов и команд, взяли в руки охотничьи ружья, а один-два человека еще и пистолеты Макарова, и эти отчаянно смелые и решительные герои Украины, имен которых мы не знаем, открыли огонь по штурмовавшим Майдан бойцам Януковича.

    В эту ночь на Майдане был важен каждый гражданин. И те, кто строил баррикады, и те, поджигал шины и фейерверки, и те, кто спалил БТРы внутренних войск, когда они начали таранить баррикаду Дома профсоюзов, и те, кто остановил «Альфу» на верхних этажах Дома, и те, кто остановил «Беркут» и ВВ, и не отступили, и те, кто разбирал брусчатку, и те, кто лил коктейли Молотова, и те, кто даже просто стоял под сценой под грохот выстрелов - они прикрывали собой других.

    Штурм Майдана захлебнулся после того, как было убито 9 и получило огнестрельные ранения более 80 правоохранителей (почти все ранения - картечь и дробь).

    Те, кто стрелял, в эту ночь спасли от гибели сотни тех, кто пришел на Майдан без оружия. Спасибо всем, кто был в ту ночь на Майдане, спасибо тем, кто взял на себя ответственность и открыл огонь.

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    Джерело: блог Юрія Бутусова

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    Революція Гідності Небесна сотня (Євромайдан) Беркут
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