Річниця розстрілів на Майдані: у центрі Києва пройшла Хода пам'яті



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Люди пройшли від Михайлівського монастиря до вулиці Інститутської Фото: «Укрінформ»

Серед учасників ходи були, зокрема, родини Небесної сотні, представники Національного музею Революції гідності, та учасники Революції гідності

У Києві ввечері 18 лютого відбулася Хода пам'яті на честь Героїв Небесної Сотні. Люди пройшли від Михайлівського монастиря, де знаходили прихисток учасники Революції гідності, до вулиці Інститутської.

Як повідомляє «Укрінформ», участь у ході пам'яті взяли близько 300 осіб.

Серед учасників були, зокрема, родини Небесної сотні, представники Національного музею Революції гідності, та учасники Революції гідності.

У руках люди тримали плакат з написом «Пам’ятаймо! Небесна сотня! Герої не вмирають!», квіти, лампадки та державний стяг. Вигукували «Слава Україні!» та «Герої не вмирають!».

Учасники ходи виконали державний гімн і пройшли від Михайлівської площі до вулиці Інститутської на алею Героїв Небесної сотні. Акцію завершили покладанням квітів і запаленням лампадок.

Для проведення заходу правоохоронці перекривали вулицю Трьохсвятительську, частину дороги на Європейській площі та частину вулиці Михайла Грушевського і Інститутської.

За порядком на заході стежили близько 50 правоохоронців, ходу також супроводжували працівники загонів швидкого реагування Червоного Хреста України.

До початку ходи у Михайлівському соборі пройшла панахида за загиблими Героями Небесної сотні.

Як зазначили організатори пам'ятної ходи, у 2013–2014 роках Михайлівський собор став «прихистком мітингарів, а в найгарячіші дні Революції гідності перетворився на польовий госпіталь, і нині є знаковим місцем національного супротиву».

Панахида і хода – традиційні заходи, які організовують рідні Героїв Небесної Сотні та учасники Революції гідності у співпраці з іншими організаціями.

Нагадаємо, у період 18-20 лютого 2014 року в центрі Києва загинули близько 100 осіб, кілька десятків зникли безвісти, більше тисячі дістали поранення, а сотні – були заарештовані та піддані тортурам.