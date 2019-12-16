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    Думки вголос

    Одіозний прокурор Кулик планує влаштуватися у головне слідче управління СБУ

    • Сергій Лещенко

      Народний депутат 8 скликання

    • Розсилка
    Кулик допоміг Коломойському з питанням Шульмана - Одіозний прокурор Кулик планує влаштуватися у головне слідче управління СБУ
    Кулик допоміг Коломойському з питанням Шульмана

    За Кулика «тянет мазу» Игорь Коломойский

    Мовою оригіналу

    Одиозный прокурор Константин Кулик оформляется на работу в СБУ.

    Как сообщают источники, его документы уже в отделе кадров спецслужбы. Кулик планирует стать замом в главном следственном управлении СБУ.

    Тем временем, дела Кулика генпрокуратура не передала в НАБУ после того, как ГПУ лишилась функций следствия, а передает их в СБУ. За Кулика «тянет мазу» Игорь Коломойский, которому Кулик помог в «вопросе Шульмана» - бывший партнер Коломойского Вадим Шульман дал против него показания в ФБР, а Кулик вписал Шульмана в преступную организацию Януковича и предъявил ему подозрение в том, что Шульман отмывал деньги… через счета Коломойского.

    Атакуя Шульмана, Коломойский пытается решить свои проблемные вопросы в США.

    Джерело: блог Сергія Лещенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Ігор Коломойський СБУ корупція в Україні Костянтин Кулик
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