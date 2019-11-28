Експерт пояснив, як за шість років після Революції гідності змінилася Україна



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Які виклики для держави та української нації сьогодні?

28 листопада в пресцентрі ІА «Главком» (Шовковична, 8/20) проходить зустріч на тему: «Революція гідності: як за шість років змінювалася країна».

Запрошений гість: Юрій Рубан, політолог, колишній керівник Головного департаменту з питань гуманітарної політики Адміністрації президента України, який проаналізує, як революційні події сприяли змінам в країні та суспільстві, які зміни трапилася протягом шести років від початку Євромайдану та Революції гідності, які невивчені уроки залишилися, які виклики для держави та української нації сьогодні.

Як відомо, 21 листопада у центрі Києва відбулися акції до Дня Гідності та Свободи.

Найбільша кількість учасників перебувала на столичному Майдані Незалежності, де проходило віче з нагоди річниці початку Революції Гідності.