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    Ринок алкоголю та спирту віддають «контролеру» часів Януковича, що переховується в РФ, - Луценко

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    Олігарх Олексій&nbsp;Чеботарьов - Ринок алкоголю та спирту віддають «контролеру» часів Януковича, що переховується в РФ, - Луценко
    Олігарх Олексій Чеботарьов

    Екснардеп Ігор Луценко стверджує, що пропонована модель «спиртової» реформи в Україні вигідна нелегальним гравцям

    «Спиртова» реформа президента Володимира Зеленського зажене ринок алкоголю ще більше в тінь та сприятиме появі нових корупційних схем, зокрема, на імпорті іноземного спирту в Україну.

    Про це у своєму блозі на сайті «Новое время» написав народний депутат Верховної Ради України VIII скликання Ігор Луценко, коментуючи президентський законопроект №2300 про ліквідацію державної монополії «Укрспирту».

    Він уточнив, що проектом закону України пропонується дозволити імпорт іноземного спирту в Україну.

    «Оскільки український спирт (а особливо — зі державних спиртзаводів, застарілих морально і фізично) коштує дорожче, ніж імпортний, то імпорт домінуватиме на ринку. А от за законопроектом, саме чиновники Кабміну, причому зовсім у непрозорий спосіб (адже відсутні будь-які критерії), будуть визначати, хто буде контролювати потік імпортного спирту. Таким чином, колективи бандитів, котрі раніше займалися нелегальним збутом вітчизняного спирту, просто пересядуть на спирт з-за кордону. Або навіть не пересядуть, а просто поміняють вивіски», - пояснив Луценко.

    Екснардеп стверджує, що пропонована модель «спиртової» реформи в Україні вигідна нелегальним гравцям. У якості прикладу Луценко нагадав про так званого «контролера українського горілчаного ринку часів Януковича - Олексія Чеботарьова». Останній, за словами Луценка, після Революції Гідності втік до РФ, але зараз вже має вплив на більшість підприємств «Укрспирту».

    «За моїми даними, той-таки напівлегендарний Чеба (Чеботарьов, - ред.) з колегами давно підготувався до такої «реформи», і вже придбав декілька спиртових заводів у Молдові та Росії, щоб поставляти спирт в Україну через визначені його друзями у Кабміні держструктури», - пише Луценко.

    Досить дивною є пропозиція наділити Кабінет міністрів України повноваженнями визначати перелік держпідприємств-імпортерів закордонного спирту, наголошує колишній депутат.

    «Що завадить цим щасливим обраним імпортерам залити весь український ринок дешевим спиртом і знищити українське виробництво як явище?» - зазначив Луценко.

    Він переконаний, що норму про відкриття українського ринку для імпортного спирту варто прибрати із проекту закону. «Натомість іншим законопроектом, при потребі, внести зміни у Митний кодекс, або знайти інший спосіб підтримати українського виробника — замість плодити нові корупційні теми», - пропонує Луценко.

    Нагадаємо, «спиртовий» законопроект (2300) був поданий до парламенту особисто президентом Зеленським, і серед іншого, документ пропонує прибрати норму, яка передбачала виробництво алкогольної продукції зі спирту виключно українського походження. Проект закону вже підтримали у першому читанні і зараз готують до другого.

    Економісти попереджають, що ухвалення законопроекту в чинній редакції не тільки зруйнує спиртову галузь в Україні, але й відкриє шлях до контрабанди й фальсифікату горілчаної продукції.

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