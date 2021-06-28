Таємний поцілунок міністра охорони здоров'я. Британський уряд пережив гучну відставку

Головною цінністю британської влади є довіра, і обманути цю довіру – значить втратити владу

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Отставка за обман граждан: министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок поцеловал сотрудницу министерства – и ушел в отставку из-за нарушения введенных им же правил социальной дистанции

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок подал в отставку после публикации вот этой одной фотографии.

6 мая министр вышел с совещания в министерстве и внезапно поцеловал своего советника по коммуникациям Джину Коладанджело. Запись этого поцелуя была заснята камерой наблюдения, а затем попала к журналистам. Скандал в том, что министр женат, у него жена и трое детей, а Коладанджело замужем за мультимиллионером и нее тоже трое детей, и жили эти семьи счастливо вплоть до появления публикации.

Как выяснилось, 25 лет назад во время учебы в Оксфордском университете Хэнкок познакомился с Джиной и со своей женой Мартой. Хэнкок со временем женился на Марте, а Джину, специалиста по коммуникациям, пригласил на работу советником когда три года назад получил назначение министром. Но Хэнкок уволился не из-за скандала в своей личной жизни.

Премьер-министр Борис Джонсон считал Хэнкока одним из лучших министров и высоко оценил его достижения в борьбе с коронавирусом.

Хэнкок ввел жесткие меры социальной дистанции и поведения в публичных местах, которые получили огромный резонанс, поскольку задевали каждого жителя Британии, бизнес, личную жизнь. Среди этих правил, которые правительство требует от подданных Ее величества – запрет на поцелуи в публичных местах между лицами, которые не являются близкими людьми.

Министерство - публичное место. Коладанджело – не является близким человеком для министра, они представляют разные семьи. Вроде бы мелочь – это же не государственная измена! Но нарушение и обман на снимке не вызывают сомнений.

Как же важно, чтобы слова Мэтта Хэнкока о причинах отставки когда-нибудь стали правилами поведениями и для украинской власти:

«Мы в долгу перед людьми, которые так многим пожертвовали в этой пандемии, и если быть честными, мы подвели их, и это сделал я, нарушив правила поведения.

Я приношу извинения за то, что нарушил правила, я прошу прощения у моей семьи и близких за то, что подверг их этому испытанию.

Я понимаю огромные жертвы, которые принес каждый в нашей стране, которые принесли вы.

И те из нас, кто создает эти правила, обязаны следовать им, и именно поэтому я подаю в отставку».

Главной ценностью британской власти является доверие, и обмануть это доверие – значит потерять власть. Министр обманул свои собственные правила и свои собственные слова – а в развитых демократических странах вранье правителями не прощают.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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