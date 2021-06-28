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    Німеччина збирається закрити ЄС для британців, - Times

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    Німці налякані дуже швидкими темпами поширення серед британців нового наднебезпечного коронавірусного штаму &laquo;Дельта&raquo; - Німеччина збирається закрити ЄС для британців, - Times
    Німці налякані дуже швидкими темпами поширення серед британців нового наднебезпечного коронавірусного штаму «Дельта»
    фото: Reddit

    Цьому опиратиметься Південна Європа, економіка якої напряму залежить від літнього курортного сезону

    Уряд Федеративної Республіки Німеччини не виключає тимчасової заборони на в'їзд до Європейського Союзу для підданих Британської корони. При цьому йдеться як про щеплених, так і нещеплених британців, пише лондонська газета The Times.

    Німецька канцлерка Ангела Меркель збирається обговорити цю думку на засіданні Антикризового комітету ЄС, зазначає видання з посиланням на власні джерела.

    Можливість прийняття подібного рішення викликана дуже швидкими темпами поширення серед британців нового наднебезпечного коронавірусного штаму «Дельта».

    З такої ж причини Німеччина вже не пускатиме до себе росіян.

    Разом з тим, як наголошує The Times, пропозиції ФРН заборонити в'їзд в ЄС громадянам Великої Британії опиратиметься ціла низка країн Південної Європи, економіка яких напряму залежить від літнього курортного сезону й, зокрема, від достатньо платоспроможних відпочивальників з Британії. Мова по Португалію, Іспанію, Мальту, Італію, Грецію, Кіпр.

    Що ж стосується реакції на рішення Меркель від офіційного Лондону, то, як стало відомо The Times, британський прем'єрміністр Борис Джонсон спробує умовити її переглянути власну думку. Для цього він зустрінеться з нею протягом тижня.

    Як вже передавав «Главком», факти зараження «Дельтою» вакцинованих осіб підтвердили.медики Ізраїлю.

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    Теги: ЄС Німеччина Ангела Меркель Велика Британія коронавірус
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    Німеччина збирається закрити ЄС для британців, - Times