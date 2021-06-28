Відома компанія намагається залагодити скандал через антиукраїнські заяви співробітника

Мережі «Сільпо» та «Фора» опинилися у центрі скандалу «непатріотичні висловлювання» маркетинг-директора

Торговельно-промислова група Fozzy Group відреагувала на скандал, що розгорівся через антиукраїнські публікації одного зі співробітників групи компаній.

«Fozzy Group і всі бізнеси групи є безумовно проукраїнськими. Ми підтримуємо державний суверенітет і працюємо на розвиток нашої країни», – йдеться в заяві.

Fozzy Group зазначає, що як група компаній не поділяє «непатріотичні висловлювання» свого співробітника Слави Баранського. «По-друге, хочемо зазначити, що Слава Баранський не є директором з маркетингу Fozzy Group. Слава приєднався як маркетинг-директор одного зі стартапів групи 4 місяці тому. Тож, сталася помилка щодо ролі Слави у групі», – вказується в заяві.

Повідомляється, що наразі Fozzy Group вивчає всі факти і проводить службове розслідування. Баранський на час розслідування склав свої повноваження. «Рішення про подальшу співпрацю зі Славою ми будемо приймати після детального вивчення всіх фактів», – зазначили в компанії.

Як відомо, Fozzy Group належать «Сільпо», «Фора», Ringoo та низка інших відомих компаній.

Як повідомлялося, співробітник Fozzy Group Слава Баранський принизив у своєму дописі українців. Він також позитивно висловився щодо виступу російського репера Басти, який днями відіграв два концерти в Україні.

Зазначимо, що Баранський вже неодноразово негативно висловлювався про патріотизм та українські цінності.

Раніше донька судді Печерського райсуду Києва Крістіни Константінової та керівника відділу з розслідування справ Майдану в ДБР Анатолія Тарасюка записала відео, де закликала українців змиритися з російською окупацією Криму. Дівчина навчається в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Приводом для відеозвернення став інцидент із приїздом російського репера Басти до Києва, її «улюбленого виконавця».

Так, 20-річна Настя назвала тих, хто виступав за заборону в’їзду Басти в Україну, «українським бидлом». Також дівчина заявила, що Україні не вдасться повернути окупований Крим.

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