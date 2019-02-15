Війна в Афганістані: українці платили життями за дурість підстаркуватих радянських вождів

Сержант Олег Міхнюк

Не знання історії змушує переживати помилки знову і знову

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Сегодня 30-я годовщина вывода советских войск из Афганистана. Думаю, это важная дата, которая достойна нашей памяти. Позором было вводить туда войска, но вывод надо помнить. В этой бессмысленной войне погибли тысячи украинских парней, которых впавшие в маразм советские вожди убедили, будто воевать с афганцами в нищей стране - значит выполнять «интернациональный долг».

Война показала, что у СССР огромная армия, но она не умеет воевать без больших потерь несмотря на все свое подавляющее техническое превосходство.

Война показала, что платить кровью за глупую политическую игру народ, пусть даже оболваненный пропагандой, слава Богу не готов.

Вывод войск - это не праздник. Но это день, когда надо с достоинством помянуть погибших и выживших в этой десятилетней трагедии, и не забывать ее уроки. 19-летние солдаты были не виноваты, что их народ и их государство это допустили и был отдан такой приказ. Теперь СССР нет - несправедливая и не нужная война стала одним из основных факторов краха советской империи. Многие ветераны-афганцы встали на защиту страны от агрессии РФ в 2014-м, и были среди них герои, которые выжили там, «за речкой», и отдали жизни сражаясь против новой авантюры Москвы в Украине. Мы должны их помнить.

Не знание истории заставляет переживать ошибки снова и снова.

На фотографии - сержант 56-й десантно-штурмовой бригады Олег Михнюк, один из героев войны в Афганистане после возвращения домой.

В 2014-м российская 56-я десантно-штурмовая бригада приняла участие во вторжении в Украину. А Олег Михнюк в рядах добровольческого батальона «Айдар» пал смертью храбрых в боях под Луганском и посмертно стал Героем Украины.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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