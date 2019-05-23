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    Думки вголос

    Здача в полон восьми українських військових - яскрава демонстрація кадрових проблем армії

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    • Розсилка
    Здача в полон восьми українських військових - яскрава демонстрація кадрових проблем армії

    Пройшло вже стільки років, йде війна, як можна проявляти таку безтурботність?

    Мовою оригіналу

    Мотопехотный батальон 53-й механизированный бригады дислоцирован в районе Мангуша. При этом главные силы бригады и штаб дислоцированы далеко. Поэтому, чтобы выполнить бюрократические вопросы, надо ехать в Константиновку.

    Военные во фронтовой зоне садятся в машину, но... не берут с собой оружия! На войне, без оружия. Восемь человек.

    Они не продумывают маршрут. Не изучают взаимодействие с другими частями, и какие блок-посты они должны проехать. Они, вероятно, управлялись по навигатору, ну, бывает, запутались. Но ведь они проехали два наших блок-поста - два! И почему-то не спросили дорогу, не уточнили обстановку. Это просто какая-то чудовищно абсурдная ситуация, ведь спроси и скажут. И не смогли их остановить пограничники на контрольном пункте. Пограничники якобы даже стреляли вдогон, но, очевидно, не на поражение, а предупредительными. И восемь военных заехали в плен.

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    И июле 2015-го года на этой же трассе заехал с грузом боеприпасов в украинский плен знаменитый российский майор Старков - начальник вооружения 5-й мотострелковой бригады ВС РФ - его быстро захотели обменять. Также в 15-м здесь заехал в плен российский снайпер Кимаковский - этот сидит у нас до сих пор.

    Но прошло уже столько лет, идет война, как можно проявлять такую беспечность? Почему так бездарно организована поездка?

    Надеюсь, служебное расследование будет объективным.

    Людей надо спасать, их жизни важнее всего, но, увы, наших пленных враг быстро не отдает, как показывает практика. Нельзя допустить повторения таких же печальных случаев.

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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