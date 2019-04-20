  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Юрій Луканов

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Про «повстанців» ЛНР та ДНР

    • Юрій Луканов

      Журналіст

    • Розсилка
    Про «повстанців» ЛНР та ДНР

    Не хочеться бути пророком, але...

    Колись медіа-профспілка, головою якої я на той час був, випустила прес-реліз із цитатою від Міжнародної федерації журналістів, де було вжито слово rebels, тобто повстанці, по відношенню до бойовиків сампроголошених республік. Мене тут ледь не розірвали на шматки. Профспілка вживала адекватні відповідники, а міжнародні організації завжди вживають нейтральні терміни - але ці мої пояснення не допомагали. Суспільство дуже чутливо ставиться до таких речей

    Вчора гіпотетичний президент України Володмир Зеленський вжив слово «повстанці» по відношенню до бойовиків. Сьогодні я був у одній студії з представником націоналістів, який воював і був поранений, він просто заявив, що Зеленському доведеться відповісти за це. Думаю, що він висловив уявлення багатьох людей зі зброєю в руках, які захищають нині Україну. 

    Ще раніше на плюсах гіпотетичний головнокомандувач на питання чи готовий він дати команду визволяти Донбас відповів однозначно «Ні». 

    Зважаючи на те, що навіть дебати не дали відповіді щодо програми гіпотетчного президента і головнокомандувача Зеленського, думаю, що це один з ризиків його можливого президентства. Ці всі обмовочки свідчать про те, що не можна виключати його псевдомиротворчої місії - себто укласти мир на вигіднх для Росії умовах. Боюся, що в Україні багато хто з цим не погодиться. Така розбіжність у поглядах гіпотетчного президента і людей зі зброєю може закінчитися погано для країни. 

    Не хотів би я стати пророком.

    Читайте також: Шоу на всю планету. Головні підсумки дебатів на Олімпійському

    Джерело: блог Юрія Луканова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    Донбас ДНР ЛНР Володимир Зеленський
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Дмитро Орєшкін
    Дмитро Орєшкін

    Російський політолог

    Мустафа Найєм
    Мустафа Найєм

    Народний депутат

    Микола Сунгуровський
    Микола Сунгуровський

    Директор військових програм Центру Разумкова

    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    Аркадій Бабченко
    Аркадій Бабченко

    Журналіст

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ