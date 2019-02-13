Українці хочуть реформ, але, коли вони відбуваються, то починають волати про зраду

Шановні співвітчизники, ви самі не знаєте, чого ви хочете

Ви, звісно, проти корупції та коли корупціонером є той, кого ви любите, ви категорично проти

Черговий зігзуг громадської думки, яка, як відомо, категорично проти корупції. Після опублікування інфи про явно неадекватні статки одного з головних борців проти Супрун Тодурова той самий народ, який проти корупції, почав волати: «Геть руки від знаменитого хірурга!». Хірург знаменитий, звісно. Але при тому має купу будинків і квартир, які коштують скажені гроші. Він не міг їх купити за рахунок негласних гонорарів від пацієнтів. Наголошу: я не був противником негласної оплати послуг лікарів, бо надто вони мало заробляли.

Себто можна припустити, що брав участь у схемах, про які розповів у розслідуванні Бігус. Ще нагадаю: Тодуров у дитячому відділенні своєї лікарні переховував убивцю журналіста Крисіна. Таким чином, можна бути хорошим хірургом, але людиною так собі.

При тому той же народ наполягає, що сбушник Семочко, який теж був героєм розслідування Бігуса, має бути звільнений, адже у нього так само неадекватні статки. Отож, якщо народу хтось подобається, то йому можна бути задіяним у корупціних схемах. А якщо народу хтось не подобається, то це ганьба і зрада.

Думаю, що скажуть: а ви знаєте, скількох людей Тодуров врятував? А я відповім: хто зна, а, може, Семочко такий самий ефективний у своїй справі, як і Тодуров, але його робота засекречена і ми не можемо знати про це?

Коротше, шановні співвітчизники, ви самі не знаєте, чого ви хочете. Ви, звісно, за реформи, але, коли вони, хай суперечливо, але відбуваються, то ви волаєте про зраду. Ви, звісно, за те, щоб перемогти ворога, але так, щоб ця війна вас не зачепила і ви не відчували жодного дискомфорту і щоб ваші статки збільшувалися. Ви, звісно, проти корупції та коли корупціонером є той, кого ви любите, ви категорично проти. Вам, критикуючи інших, варто самим на себе у дзеркало подивитися. І там ви побачите такого собі коміка Зеленського, котрого ви останнім часом сильно полюбили.

Вишенька на торті. Головна борциня проти Супрун написала у себе, що реформу треба продовжувати. Тобто треба продовжувати те, проти чого Богомолець протестувала.

Джерело: блог Юрія Луканова

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