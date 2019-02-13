Супрун їде в Кабмін, щоб розблокувати роботу МОЗ



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Уляна Супрун 13 лютого після брифінгу їде в Кабмін, щоб вирішити питання розблокування діяльності МОЗ

Через блокування роботи МОЗ страждають хворі

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявляє, що 13 лютого поїде у Кабмін для того, щоб розблокувати роботу МОЗ.

Про це вона повідомила на брифінгу.

Супрун нагадала, що Окружний адмінсуд досі не виніс рішення щодо клопотання Кабіну про скасування тимчасової заборони Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я.

«Ми сприймаємо це як навмисне затягування процесу. Робота міністерства заблокована вже тиждень. Ми вимагаємо, щоб суддя негайно оголосив рішення», - сказала вона.



Супрун також додала, що відразу після брифінгу поїде в Кабмін, щоб вирішити питання розблокування діяльності МОЗ.

«Після прес-конференції я їду в Кабмін. Сьогодні є засідання уряду, і ми будемо вирішувати це питання. Міністерство буде розблоковане», - сказала Супрун.

У свою чергу заступник міністра охорони здоров'я Ольга Стефанишина, заявила, що через блокування роботи МОЗ страждають хворі.

«Ці люди тримають у заручниках не нас, а хворих. За кожним нашим підписом стоїть людське життя», - сказала Стефанишина.

Вона пояснила, що наразі МОЗ не може завезти в регіони ліки для онкохворих, при тому що є ліки, які мають дуже короткий термін придатності.

«Вони просто лежать на складах. У нас спалах кору, а ми не може розвести вакцини для військових. За місяць у нас не буде вакцин у регіонах від поліомієліту, вакцини стоять на складі і не можуть поїхати в резони. Хворі не можуть поїхати закордон на операцію», - сказала Стефанишина.

Нагадаємо, 5 лютого суддя Окружного адміністративного суду міста Києва Сергій Каракашьян виніс ухвалу про забезпечення позову, якою заборонив Уляні Супрун виконувати обов’язки міністра охорони здоров’я України.

Суддя самовільно відсторонив Супрун від виконання обов’язків міністра ще до розгляду по суті позову народного депутата від “Радикальної партії” Ігоря Мосійчука. Уже 15 лютого відбудеться перше засідання у справі, і суд вже зобов’язав Супрун подати всі матеріали, на підставі яких її призначили на посаду, а також пояснення щодо наявності у неї іншого громадянства.

11 лютого суд розглядав клопотання Кабміну, який просив скасувати обмеження для Супрун. Однак суддя досі не виніс рішення.