  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Львові на хабарі упіймали інспектора патрульної поліції

    • Розсилка
    У Львові на хабарі упіймали інспектора патрульної поліції

    Поліцейський вимагав хабар за повернення водійського посвідчення

    У Львові затримано інспектора патрульної поліції за вимагання та одержання неправомірної вигоди за повернення громадянину водійського посвідчення. Про це повідомляє військова прокуратура Західного регіону України на своїй сторінці у Facebook.

    «12 лютого 2019 року за процесуального керівництва військової прокуратури Західного регіону України та оперативного супроводу співробітників СП БКОЗ УСБУ в Львівській області, слідчими територіального управління ДБР у м. Львові задокументовано факт вимагання та одержання неправомірної вигоди інспектором відділу адміністративної практики управління патрульної поліції у м. Львові Департаменту патрульної поліції», - йдеться у повідомленні.

    Установлено, що хабар у розмірі 1200 доларів США призначався за повернення громадянину водійського посвідчення, вилученого у рамках адміністративного провадження за ч. 1 ст. 130 КУпАП.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    У Львові на хабарі упіймали інспектора патрульної поліції
    У Львові на хабарі упіймали інспектора патрульної поліції
    У Львові на хабарі упіймали інспектора патрульної поліції
    У Львові на хабарі упіймали інспектора патрульної поліції

    Під час проведення обшуку кошти виявлено та вилучено в повному обсязі. Підозрюваного затримано.

    На даний час проводяться першочергові слідчі дії. Вирішуються питання щодо повідомлення правопорушнику про підозру та звернення до суду щодо обрання міри запобіжного заходу.

    Нагадаємо, напередодні у Рівному СБУ викрила на хабарі військовослужбовця.

    Читайте також
    корупція в Україні хабар Львів водій поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ