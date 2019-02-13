У Львові на хабарі упіймали інспектора патрульної поліції



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Поліцейський вимагав хабар за повернення водійського посвідчення

У Львові затримано інспектора патрульної поліції за вимагання та одержання неправомірної вигоди за повернення громадянину водійського посвідчення. Про це повідомляє військова прокуратура Західного регіону України на своїй сторінці у Facebook.

«12 лютого 2019 року за процесуального керівництва військової прокуратури Західного регіону України та оперативного супроводу співробітників СП БКОЗ УСБУ в Львівській області, слідчими територіального управління ДБР у м. Львові задокументовано факт вимагання та одержання неправомірної вигоди інспектором відділу адміністративної практики управління патрульної поліції у м. Львові Департаменту патрульної поліції», - йдеться у повідомленні.

Установлено, що хабар у розмірі 1200 доларів США призначався за повернення громадянину водійського посвідчення, вилученого у рамках адміністративного провадження за ч. 1 ст. 130 КУпАП.

Під час проведення обшуку кошти виявлено та вилучено в повному обсязі. Підозрюваного затримано.

На даний час проводяться першочергові слідчі дії. Вирішуються питання щодо повідомлення правопорушнику про підозру та звернення до суду щодо обрання міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, напередодні у Рівному СБУ викрила на хабарі військовослужбовця.