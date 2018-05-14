Вихід з ядерної угоди: Трамп карає Іран за погану поведінку

Можна очікувати, що Ругані теж приповзе до США підібгавши хвоста, як мужній північнокорейський лідер Ким Чен Ин

А потім виявилося, що Іран таємно продовжує розвивати воєнні ядерні програми. Крім того, він надає допомогу в цьому плані Північній Кореї, підтримує тероризм у світі, режим Асада в Сирії. Тегеран не допускає до відповідних точок міжнародних інспекторів. Крім того, він фінансує північнокорейські ядерні програми і тероризм. Завдяки зняттю санкцій військовий бюджет Ірану виріс на сорок відсотків. Це значить, що в нього з'явилася більша можливість для антизахідних оборудок. При цьому Ізраїль оприлюднив документи, які свідчать, що Іран продовжував ядерні розробки.

Через відновлення санкцій з боку США мають постраждати європейські фірми, які вклалися в Іран і тепер мусять згортати виробництво.Тому Меркель і Макрон переконували Трампа не виходити з угоди.

Це типова поведінка європейців, які ладні довго вдавати, що нічого не відбувається. Ми це відчули на собі, коли нібито почалася війна проти України, але європейці, з одного боку, засудили це, а з іншого боку, вони поводилися вкрай обережно, намагалися не дратувати агресора і залагодити справу за рахунок України. Якщо і в цьому випадку діяти так само лицемірно, європейські фірми сьогодні збережуть свої капітали, але завтра Іран таки отримає ядерний потенціал і стане загрозою для Заходу і всього світу. Для чого ж власними силами нарощувати потужність цієї небезпечної держави?

Для нас у цій ситуації є негативний момент. Після заяви Трампа про вихід США з угоди ціни на нафту підстрибнули на 2 долари. Це значить, що ціни можуть рости і далі, оскільки Іран втрачає можливість постачати нафту на міжнародний ринок. Відповідно зростатимуть ціни на газ, що призведе до збільшення прибутків Росії.

Чи зможе Іран чимось відповісти? Попри поліпшення, яке спостерігалося після зняття санкцій, ситуація там погана. Під Новий рік і після нього відбувалися масові протести переважно молоді. Були сутички між поліцією і протестувальниками. На певний час протести заспокоїлися,але , звісно, є ризик, що вони вибухнуть знову.

Тому Ругані мусить дмухати на холодну воду і навряд чи зможе якось адекватно відповісти , звісно, мова не про словесні перепалки, а про дії. Коротше, можна очікувати, що Ругані теж приповзе до США підібгавши хвоста, як мужній північнокорейський лідер Ким Чен Ин. До речі, Північна Корея відпустила трьох американців котрих вона затримала на своїй території. Це знак не лише примирення, а й слухняності.