У Бабиному Яру нацисти стратили від 100 до 200 тисяч людей

Збереження пам’яті про Другу світову війну, зокрема про трагедію Бабиного Яру та Голокосту, – наш обов’язок перед майбутніми поколіннями

Збереження пам’яті про Другу світову війну, зокрема про трагедію Бабиного Яру та Голокосту, – наш обов’язок перед майбутніми поколіннями

Майбутнім поколінням необхідно знати ці страшні цифри

Два слова, за якими понад 100 тисяч людських життів.

Два слова, за якими мільйони скалічених доль.

Два слова, за якими 80 років спільного болю єврейського та українського народів.

Бабин Яр…

Два коротких слова, що звучать, як два коротких постріли, але несуть у собі довгі й жахливі спогади для кількох поколінь. Бо вони знають і пам’ятають, що пострілів у Бабиному Яру, на жаль, пролунало не два, а в сотні, тисячі, у десятки тисяч разів більше.

Сьогодні в усіх українських школах відбудеться Національний урок, присвячений 80-м роковинам великої трагедії Бабиного Яру. Сьогодні, залежно від віку та виховання, хтось вкотре, а хтось вперше почує ці два страшних слова й ці страшні цифри.

Про те, що 80 років тому, 29 вересня 1941 року, нацистські окупанти почали масові страти в урочищі Бабин Яр. Про те, що за два наступних дні вони вбили майже 34 тисячі людей. Про те, що за два наступних роки в Бабиному Яру нацисти, за різними підрахунками, стратили від 100 до 200 тисяч людей. Окрім євреїв, це були українці та роми, військовополонені й пацієнти психіатричної лікарні...

Про те, що загалом жертвами Голокосту в Європі стало щонайменше 6 мільйонів євреїв. І про те, що півтора мільйона з них, тобто кожен четвертий убитий, були з України. Майбутнім поколінням необхідно знати ці страшні цифри про страшні злочини нацизму для неповторення цих страшних помилок і страшних трагедій в історії людства.

Збереження пам’яті про Другу світову війну, зокрема про трагедію Бабиного Яру та Голокосту, – наш обов’язок перед майбутніми поколіннями. Гідне вшанування пам’яті всіх загиблих – наш обов’язок перед минулими поколіннями.

І з 2019 року ми робимо все, щоб Бабин Яр з території забуття перетворився на місце пам’яті.

Гідне місце пам’яті сотень тисяч жертв, убитих у 1941-1943 роках. Бабин Яр – два жахливих слова, які завжди будуть у нашому минулому. Ніколи знову – два важливих слова, які завжди будуть у нашому майбутньому.

І трагедія Бабиного Яру, яка сталася в Україні 80 років тому, ніколи не повинна повторитися.

Ні в Україні.

Ні в інших куточках Європи.

Ніде у світі.

Ніколи знову.

Вічна пам'ять усім жертвам Бабиного Яру!

Вічна пам'ять усім жертвам Голокосту!

Вічна пам'ять усім жертвам Другої світової війни!

Джерело: блог Володимира Зеленського

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.