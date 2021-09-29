Кличко вшанував пам'ять жертв Бабиного Яру (фото)

Кличко очікує, що незабаром буде створено Меморіал жертвам Бабиного Яру

Мер Києва Віталій Кличко вшанував пам‘ять жертв трагедії Бабиного Яру та поклав квіти до пам’ятника. Про це повідомляє пресслужба міського голови.

«У ці дні в Києві, в Україні та в усьому світі вшановують пам‘ять жертв трагедії Бабиного Яру. Цьогоріч виповнюється 80 років страшному злочину проти людства. Ми згадуємо понад 100 тисяч жертв Бабиного Яру та тисячі праведників, які рятували безневинних людей, незважаючи на загрозу своєму життю», – сказав Кличко.

«Бабин Яр – це страшний символ Голокосту, нелюдської жорстокості та ненависті. І про ці болючі та страшні сторінки історії треба згадувати не тільки напередодні трагічної дати, а пам’ятати кожного дня, не замовчувати, як це робилося в радянські часи, розповідати дітям у школах, дорослим – на просвітницьких заходах та в теле- і радіоефірах, виставках. Робити все можливе, щоб людство більше ніколи не повторювало помилок минулого», – підкреслив мер Києва.

Кличко нагадав, що днями на станції метро «Дорогожичі» відкрили виставку «Зона відчуження», що присвячена пам‘яті жертв трагедії Бабиного Яру.

«Саме такі заходи привертають увагу та нагадують усім, що тут сталося 80 років тому. Нагадують нам про майже 100 тисяч невинних жертв, що загинули в Бабиному Яру – євреїв, українців, поляків, ромів, серед яких було багато дітей, жінок, літніх людей, а також військовополонених», – наголосив мер.

Кличко зазначив, що на місці масових розстрілів має бути створений Меморіал жертвам Бабиного Яру. «Я сподіваюся, найближчим часом на місці масових розстрілів буде створений Меморіал, який нагадуватиме про ті страшні події. Адже досі нічого не було зроблено для увіковічнення пам‘яті майже 100 тисяч людей, яких знищили в Бабиному Яру», – сказав київський міський голова.

Як відомо, 29 – 30 вересня виповнюється 80 років, відколи у Бабиному Яру в Києві були вбиті перші жертви нацистської політики винищення – майже 34 тисячі київських євреїв. У 80-ті роковини трагедії Україна вшанує пам’ять десятків тисяч розстріляних.