Московська церква в Україні - мережа штабів політичного реваншу
- Сьогодні, 14:43
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Розсилка
Якщо йдеться про насильство - Київський Патріархат завжди був і є проти такої «сили»
Один крок - замість тисяч слів
У різних коментарях спостерігаю тенденцію до закликів вжити в тій чи іншій формі силу до представників/структур МП.
Якщо йдеться про насильство - Київський Патріархат завжди був і є проти такої «сили». Зло породжує лише зло.
Якщо йдеться про те, щоби показати силу закону і що він в Україні діє для всіх, а не вибірково - то це не лише можна, але й потрібно робити.
І найперший крок до цього - доведення до логічного завершення справи про незаконне втручання в релігіну діяльність та примушення митрополита Володимира Сабодана до відставки (справу розслідує прокуратура і в ній, як відомо, фігурують Вадим Новінський та його протеже в МП митрополит Антоній Паканич).
Притягнення до відповідальності світських організаторів такого втручання та їхніх співучасників з числа високопосадовців МПвУ - це той крок, який здатен вагомо змінити ситуацію.
Адже зараз ці фігуранти по суті досягли того, чого прагнули у 2012-13 роках: тандемом зосередили в своїх руках всю владу в УПЦ МП - і у столиці, і у більшості єпархій.
Юрій Луценко, Вас і Ваших колег у цій справедливій боротьбі підтримають мільйони людей! В тому числі в самій Церкві МП в Україні.
Бо якщо справа не буде доведена державою і не переможе закон - тоді свою справу доведуть до кінця її фігуранти, остаточно перетворивши структури МПвУ на штаби політичної мобілізації з метою реваншу.
Джерело: блог Єпископа Євстратія