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    Думки вголос

    Московська церква в Україні - мережа штабів політичного реваншу

    Якщо йдеться про насильство - Київський Патріархат завжди був і є проти такої «сили»
    Один крок - замість тисяч слів У різних коментарях спостерігаю тенденцію до закликів вжити в тій чи іншій формі силу до представників/структур МП. Якщо йдеться про насильство - Київський Патріархат завжди був і є проти такої «сили». Зло породжує лише зло. Якщо йдеться про те, щоби показати силу закону і що він в Україні діє для всіх,
    • Єпископ Євстратій (Зоря)

      Секретар Священного Синоду УПЦ КП

    • Сьогодні, 14:43
    • Розсилка
    Вадим Новинський бере участь в заході УПЦ МП
    Вадим Новинський бере участь в заході УПЦ МП

    Якщо йдеться про насильство - Київський Патріархат завжди був і є проти такої «сили»

    Один крок - замість тисяч слів

    У різних коментарях спостерігаю тенденцію до закликів вжити в тій чи іншій формі силу до представників/структур МП.

    Якщо йдеться про насильство - Київський Патріархат завжди був і є проти такої «сили». Зло породжує лише зло.

    Якщо йдеться про те, щоби показати силу закону і що він в Україні діє для всіх, а не вибірково - то це не лише можна, але й потрібно робити.

    І найперший крок до цього - доведення до логічного завершення справи про незаконне втручання в релігіну діяльність та примушення митрополита Володимира Сабодана до відставки (справу розслідує прокуратура і в ній, як відомо, фігурують Вадим Новінський та його протеже в МП митрополит Антоній Паканич).

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    Притягнення до відповідальності світських організаторів такого втручання та їхніх співучасників з числа високопосадовців МПвУ - це той крок, який здатен вагомо змінити ситуацію.

    Адже зараз ці фігуранти по суті досягли того, чого прагнули у 2012-13 роках: тандемом зосередили в своїх руках всю владу в УПЦ МП - і у столиці, і у більшості єпархій.

    Юрій Луценко, Вас і Ваших колег у цій справедливій боротьбі підтримають мільйони людей! В тому числі в самій Церкві МП в Україні.

    Бо якщо справа не буде доведена державою і не переможе закон - тоді свою справу доведуть до кінця її фігуранти, остаточно перетворивши структури МПвУ на штаби політичної мобілізації з метою реваншу.

    Джерело: блог Єпископа Євстратія

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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