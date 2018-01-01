Тільки уявіть, чому вчать свою паству служителі Московського патріархату

«Причиняем радость, наносим добро...»

Дорогі читачі, ви уявляєте, чому вчать такі служителі Московського патріархату в «колі своїх»?! Якщо цей таке говорить на публіку після всього резонансу в країні та закордоном - ви можете уявити, ЩО вони за 27 років нарозповідали своїм парафіянам про Київський Патріархат. Одночасно стверджуючи, що це Київський Патріархат сіє агресію,

Священник Молчанов

«Причиняем радость, наносим добро...»

Дорогі читачі, ви уявляєте, чому вчать такі служителі Московського патріархату в «колі своїх»?!

Якщо цей таке говорить на публіку після всього резонансу в країні та закордоном - ви можете уявити, ЩО вони за 27 років нарозповідали своїм парафіянам про Київський Патріархат.

Одночасно стверджуючи, що це Київський Патріархат сіє агресію, а от такі - несуть лише мир та любов до ближнього.

…

Символ Віри у нас дійсно один, Нікео-Царгородський. Але чи одна й та сама у нас з ними християнська православна віра?

Чомусь мені зається, що ця віра відрізняється так само, як відрізнялася віра апостолів від віри фарисеїв - хоча всі вони належали до одного старозавітнього сповідання.

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Джерело: блог Єпископа Євстратія

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