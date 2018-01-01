Тільки уявіть, чому вчать свою паству служителі Московського патріархату
- Сьогодні, 17:45
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Розсилка
«Причиняем радость, наносим добро...»
Дорогі читачі, ви уявляєте, чому вчать такі служителі Московського патріархату в «колі своїх»?!
Якщо цей таке говорить на публіку після всього резонансу в країні та закордоном - ви можете уявити, ЩО вони за 27 років нарозповідали своїм парафіянам про Київський Патріархат.
Одночасно стверджуючи, що це Київський Патріархат сіє агресію, а от такі - несуть лише мир та любов до ближнього.
…
Символ Віри у нас дійсно один, Нікео-Царгородський. Але чи одна й та сама у нас з ними християнська православна віра?
Чомусь мені зається, що ця віра відрізняється так само, як відрізнялася віра апостолів від віри фарисеїв - хоча всі вони належали до одного старозавітнього сповідання.
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Джерело: блог Єпископа Євстратія