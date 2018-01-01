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    Думки вголос

    Тільки уявіть, чому вчать свою паству служителі Московського патріархату

    «Причиняем радость, наносим добро...»
    Дорогі читачі, ви уявляєте, чому вчать такі служителі Московського патріархату в «колі своїх»?! Якщо цей таке говорить на публіку після всього резонансу в країні та закордоном - ви можете уявити, ЩО вони за 27 років нарозповідали своїм парафіянам про Київський Патріархат. Одночасно стверджуючи, що це Київський Патріархат сіє агресію,
    • Єпископ Євстратій (Зоря)

      Секретар Священного Синоду УПЦ КП

    • Сьогодні, 17:45
    • Розсилка
    Священник Молчанов
    Священник Молчанов

    «Причиняем радость, наносим добро...»

    Дорогі читачі, ви уявляєте, чому вчать такі служителі Московського патріархату в «колі своїх»?!

    Якщо цей таке говорить на публіку після всього резонансу в країні та закордоном - ви можете уявити, ЩО вони за 27 років нарозповідали своїм парафіянам про Київський Патріархат.

    Одночасно стверджуючи, що це Київський Патріархат сіє агресію, а от такі - несуть лише мир та любов до ближнього.

    Символ Віри у нас дійсно один, Нікео-Царгородський. Але чи одна й та сама у нас з ними християнська православна віра?

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    Чомусь мені зається, що ця віра відрізняється так само, як відрізнялася віра апостолів від віри фарисеїв - хоча всі вони належали до одного старозавітнього сповідання.

    Читайте також: Московська церква пішла проти Євангелія. Священнослужителі різних конфесій коментують скандал у Запоріжжі

    Джерело: блог Єпископа Євстратія

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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