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    На двері одеських храмів Московського патріархату наклеїли знак небезпеки

    Активісти назвали священиків УПЦ МП «вербувальними агентами»
    Група одеських патріотів наклеїла на двері православних храмів, що належать до Московського патріархату, наклейки з дорожнім знаком 1.39 «Аварійно небезпечна ділянка» і відстанню до столиці РФ (1328 км). «Обережно! Московський патріархат вбиває!», - написав з цього приводу колишній лідер одеського «Правого
    • Сьогодні, 15:11
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    Активісти назвали священиків УПЦ МП «вербувальними агентами»

    Група одеських патріотів наклеїла на двері православних храмів, що належать до Московського патріархату, наклейки з дорожнім знаком 1.39 «Аварійно небезпечна ділянка» і відстанню до столиці РФ (1328 км).

    «Обережно! Московський патріархат вбиває!», - написав з цього приводу колишній лідер одеського «Правого сектора» Сергій Стерненко. - Будьте уважні та обережні при спілкуванні з вербувальними агентами, що видають себе за священників - серед них багато носіїв вірусу «русского мира». При спілкуванні обов'язково використовуйте портрет Степана Бандери як захист».

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    На двері одеських храмів Московського патріархату наклеїли знак небезпеки
    На двері одеських храмів Московського патріархату наклеїли знак небезпеки
    На двері одеських храмів Московського патріархату наклеїли знак небезпеки
    На двері одеських храмів Московського патріархату наклеїли знак небезпеки
    На двері одеських храмів Московського патріархату наклеїли знак небезпеки

    Нагадаємо, священик церкви Московського патріархату Євген Молчанов відмовився відспівувати дворічного малюка, який трагічно загинув 31 грудня у Запоріжжі, через те, що дитина була хрещена у церкві Київського патріархату. Історія про це потрапила на сторінки The Guardian.

    У суботу, 6 січня, у Запоріжжі біля Храму Петра та Февронії побили людей, котрі принесли ляльки до будівлі церкви. Флешмоб #принесиляльку запустив Юрій Гудименко після відмови священника Московського патріархату відспівати дитину.

    Згодом московський піп прирівняв дитину, яку відмовились відспівати, до ворога церкви.

     

    Джерело: Думская

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