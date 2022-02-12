Посилення російської агресії та голосне мовчання Московського патріархату

Путін готовий нападати зокрема і тому, що вважає: раз тут є прихильники РПЦ, значить його тут чекають

Ви помітили, як Московський Патріархат в Україні, очільники якого так наполегливо добивалися/добиваються права, всупереч закону, надсилати своїх капеланів до українського війська, ГОЛОСНО МОВЧИТЬ тоді, коли перед народом і державою постав виклик посилення російської агресії?

Єдине, що за цей час, судячи з публікацій офіційного сайту МПвУ, справді зворушило очільників російського православ’я в нашій державі – це організація вшанування воїнів, які змушені були брати участь у вторгненні СРСР в Афганістан та у військових діях у інших країнах (а імперія зла за останні десятиліття свого існування брала участь у війнах від В‘єтнаму до Нікарагуа).

І це представників МП так зворушило, що радянських військових і командирів, які були дуже часто комсомольцями і комуністами, тобто офіційними атеїстами, чомусь назвали «христолюбивими».

А от для молитви за УКРАЇНСЬКИХ воїнів, які захищають зараз нашу державу від російського агресора, у МП ані нагоди, ані часу, ані гарних слів не знайшлося.

P.S. До розуму/совісті нинішніх очільників МПвУ апелювати, мабуть, марно. Але звичайні парафіяни, ченці та черниці, духовенство – хіба на таких прикладах не стає зрозуміло, що вас справді використовують в інтересах «русского мира»? Що Путін готовий нападати зокрема і тому, що вважає: раз тут є прихильники РПЦ, значить його тут чекають і будуть радо зустрічати як «визволителя». І йому абсолютно байдуже – чекаєте його ви насправді чи ні. Раз на восьмому році війни Росії проти України ви далі в Російській Церкві – значить, на його думку, «зобов’язані чекати».

Джерело: блог Єпископа Євстратія

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