Американські ЗМІ повідомляють про дев'ять імовірних маршрутів вторгненя Росії

Розвідка США розглядає два сценарії нападу

Згідно з оцінкою американських військових та розвідки, російські війська можуть використати дев'ять різних маршрутів у межах імовірного повномасштабного вторгнення в Україну. Про це канал NBC News повідомив із посиланням на дані розвідки.

Канал заявив, що танки «потенційно можуть дістатися Києва протягом 48 годин».

За даними розвідки, Росія вже розгорнула майже 100 зі 168 батальйонно-тактичних груп збройних сил, які складаються із 800–900 військовослужбовців кожна, і «щодня їх стає більше», а президент РФ Володимир Путін «скерував персонал та обладнання шести із семи російських підрозділів спецпризначенців із 250–300 бійців».

За оцінками розвідки, є два найбільші сценарії вторгнення, вони передбачають одночасну атаку з кількох боків. Згідно з одним зі сценаріїв, російські військові можуть захопити більшість української території на схід від річки Дніпро.

«Ще агресивніший варіант» додає два маршрути ймовірної атаки з півночі та облогу Києва. Він може передбачати артилерійський вогонь, радіоелектронну боротьбу та «можливе просування наземних військ на південь із Білорусі у бік Житомира та на схід до Києва». Також сценарій передбачає іще один маршрут із Росії навколо Чорнобиля до столиці.

Американські розвідники оцінюють кількість імовірних втрат серед цивільного населення приблизно 50 тис. загиблих та поранених.

Раніше президент США Джо Байден оголосив 16 лютого днем початку вторгнення Росії в Україну. Таку дату він назвав у ході переговорів із лідерами західних країн, Євросоюзу та НАТО.

Нагадаємо, минулої ночі одразу низка західних ЗМІ видала статті про можливе вторгнення Росії в Україну. Bloomberg називає дату 15 лютого. Німецький Der Spiegel з посиланням на ЦРУ стверджує, що вторгнення може початися вже «найближчої середи», - 16 лютого. Politico називає ту саму дату, також посилаючись на американську розвідку.

На карті прогноз американського каналу NBC News про те, як відбуватиметься напад. За їхніми даними, Київ можуть захопити упродовж двох діб.

У Білому домі відразу спростували подібні заяви американських ЗМІ. Кажуть, що ця інформація не відображає дані адміністрації США. Окрім цього, Путін та Байден сьогодні проведуть телефонну розмову та обговорять ситуацію навколо України.

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