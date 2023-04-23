Росія дозволила Московському патріархату «поводиться як незалежна Церква»

Коли Московії потрібно – то вона кого завгодно може і проголошувати «незалежним», і цілком ігнорувати реальну незалежність

Маріонеткові «народні республіки» на окупованому РФ сході України теж «поводилися як незалежні держави»

Цікаве самовизначення дають прихильники МПвУ (УПЦ) щодо статусу свого обʼєднання: «УПЦ поводиться як автокефальна Церква, очікуючи на загальноправославне визначення свого статусу».

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Маріонеткові «народні республіки» на окупованому РФ сході України теж «поводилися як незалежні держави». Так само «незалежною державою» вважає себе окуповане РФ молдовське Придністровʼя. Абхазія та регіон Цхінвалі («Південна Осетія») навіть мають «визнання незалежності» від Сирії та Нікарагуа.

Коли Московії потрібно – то вона кого завгодно може і проголошувати «незалежним», і навпаки – цілком ігнорувати реальну незалежність.

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Якщо МПвУ декларативно (але не за реальними документами!) «поводиться як незалежна» – то цьому є лише одне логічне пояснення: з Москви в той чи інший спосіб дозволили так зробити.

Що саме собою вже виключає незалежність.