Московська церква відмовляється повертати Лавру. Суд ухвалив рішення

На території київської Лаври зафіксовано незаконних 36 об'єктів, що є новобудовами, добудовами і перебудовами до пам'яток національного та місцевого значення

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактами незаконного утримування, осквернення або знищення релігійних святинь

Слідчі Печерського управління поліції Головного управління Нацполіції оглянуть низку будівель та споруд, якими безоплатно користується Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра УПЦ МП. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвали Печерського райсуду Києва від 4 квітня.

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Феміда надала доступ до об’єктів, які розміщені на вулиці Лаврська, 11 і 15. Серед них склеп Васильчикових, гранітне замощення Ближньопечерної площі, приміщення академії, семінарії, митрополії, корпуси та споруди на території колишньої інфекційної лікарні і два туалети.

Разом із правоохоронцями до будівель Лаври мають зайти представники комісії Міністерства культури та інформаційної політики.

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Ухвали суду діють протягом 30 днів і винесені у рамках кримінального провадження за фактами незаконного утримування, осквернення або знищення релігійних святинь. Цю справу поліція відкрила 31 березня 2023 року після заяви представників комісії Мінкульту, яких невідомі особи в рясах не допустили до перевірки умов зберігання та стану збереження культурних цінностей, звірку музейних предметів фондових колекцій та будівель, що в користуванні Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври УПЦ МП.

У судовій ухвалі зазначено, що 10 березня 2023 року Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» направив Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі УПЦ МП попередження про розірвання договору №2 від 19 липня 2013 року про безоплатне користування культовими будівлями та іншим майном, що є державною власністю. До 29 березня церковники УЦП МП мали залишити будівлі та споруди на території Нацзаповідника.

Крім цього, згідно з висновками урядової міжвідомчої робочої групи, чоловічий монастир УПЦ МП допустив самовільну перебудову, добудову, перепланування пам`яток культурної спадщини та будівництво новобудов на території Національного заповідника. Зокрема, зафіксовано 36 об'єктів, що є новобудовами, добудовами і перебудовами до пам'яток національного та місцевого значення.

Також мало місце нецільове використання об`єкта державної власності (підвал 1914 р.), неналежне утримання пам`ятки архітектури місцевого значення (книжковий склад, корпус 113).

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Окремо порушено умови договору з боку Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври УПЦ МП щодо зобов’язання не передавати без дозволу Заповідника майно третім особам. Попри те було передано корпуси в суборенду Митрополії УПЦ МП та Київській духовній академії та семінарії; зареєстровано 20 сторонніх юридичних осіб.

Нагадаємо, після виїзду представників Московської церкви з стін Києво-Печерської лаври, у будівлях залишилися суцільні руїни. Як повідомлялося, 29 березня представники Церкви Московського патріархату мали покинути територію і приміщення Києво-Печерської лаври через завершення дії орендного договору.