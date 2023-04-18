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Московська церква відмовляється повертати Лавру. Суд ухвалив рішення

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Московська церква відмовляється повертати Лавру. Суд ухвалив рішення
На території київської Лаври зафіксовано незаконних 36 об'єктів, що є новобудовами, добудовами і перебудовами до пам'яток національного та місцевого значення
фото: glavcom.ua

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактами незаконного утримування, осквернення або знищення релігійних святинь

Слідчі Печерського управління поліції Головного управління Нацполіції оглянуть низку будівель та споруд, якими безоплатно користується Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра УПЦ МП. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвали Печерського райсуду Києва від 4 квітня.

Феміда надала доступ до об’єктів, які розміщені на вулиці Лаврська, 11 і 15. Серед них склеп Васильчикових, гранітне замощення Ближньопечерної площі, приміщення академії, семінарії, митрополії, корпуси та споруди на території колишньої інфекційної лікарні і два туалети.

Разом із правоохоронцями до будівель Лаври мають зайти представники комісії Міністерства культури та інформаційної політики.

Ухвали суду діють протягом 30 днів і винесені у рамках кримінального провадження за фактами незаконного утримування, осквернення або знищення релігійних святинь. Цю справу поліція відкрила 31 березня 2023 року після заяви представників комісії Мінкульту, яких невідомі особи в рясах не допустили до перевірки умов зберігання та стану збереження культурних цінностей, звірку музейних предметів фондових колекцій та будівель, що в користуванні Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври УПЦ МП.

У судовій ухвалі зазначено, що 10 березня 2023 року Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» направив Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі УПЦ МП попередження про розірвання договору №2 від 19 липня 2013 року про безоплатне користування культовими будівлями та іншим майном, що є державною власністю. До 29 березня церковники УЦП МП мали залишити будівлі та споруди на території Нацзаповідника.

Крім цього, згідно з висновками урядової міжвідомчої робочої групи, чоловічий монастир УПЦ МП допустив самовільну перебудову, добудову, перепланування пам`яток культурної спадщини та будівництво новобудов на території Національного заповідника. Зокрема, зафіксовано 36 об'єктів, що є новобудовами, добудовами і перебудовами до пам'яток національного та місцевого значення.

Також мало місце нецільове використання об`єкта державної власності (підвал 1914 р.), неналежне утримання пам`ятки архітектури місцевого значення (книжковий склад, корпус 113).

Окремо порушено умови договору з боку Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври УПЦ МП щодо зобов’язання не передавати без дозволу Заповідника майно третім особам. Попри те було передано корпуси в суборенду Митрополії УПЦ МП та Київській духовній академії та семінарії; зареєстровано 20 сторонніх юридичних осіб.

Нагадаємо, після виїзду представників Московської церкви з стін Києво-Печерської лаври, у будівлях залишилися суцільні руїни. Як повідомлялося, 29 березня представники Церкви Московського патріархату мали покинути територію і приміщення Києво-Печерської лаври через завершення дії орендного договору.

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Теги: церква релігія Національна поліція України суд Мінкульт Києво-Печерська лавра

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