Крах Московської церкви в Україні. Духовенство благає патріарха Варфоломія про порятунок

Ще зовсім недавно митрополит УПЦ МП Павло погрожував смертю Вселенському патріарху

Священнослужителі УПЦ МП звернулися до Вселенського патріархату з проханням про надання їхнім парафіям особливого статусу ставропігії або тимчасового екзархату на перехідний період у кілька років. Священнослужителі висловили занепокоєння щодо розділення в православному середовищі України, викликаного подіями, пов’язаними з формуванням Православної Церкви України в 2018 році. Про це повідомляє «Духовний фронт України».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Звертаємося до Святої Матері Церкви Константинополя, з проханням, про надання, нижче підписаним парафіям, окремого статусу ставропігії або тимчасового екзархату на перехідний період, у кілька років, з назначеним Вами єпископом. Просимо прийняти наші парафії під свій омофор», – йдеться у зверненні священників УПЦ (МП), що опубліковане на каналі священника УПЦ (МП) Андрія Пінчука.

Священники УПЦ (МП) зазначили, що вони не мають впливу на дії своїх єпископів, багато з яких не були присутніми на Всеправославному соборі в 2016 році та на Соборі, пов’язаному з утворенням ПЦУ в 2018 році. Вони також відзначили, що багато парафіян не бажають приєднуватися до ПЦУ через «агресивні методи прихильників ПЦУ».

Будь ласка, читайте текст після реклами

У своєму зверненні до патріарха Варфоломія, священнослужителі московської церкви висловили готовність до перехідного періоду для проведення просвітницької роботи серед своїх парафіян та підготовки їх до «прийняття того, проти чого їх налаштовували протягом кількох десятків років».

«Сьогодні, в нашій країні війна, ми не маємо морального права бути частиною московського патріархату, але й переважна більшість парафіян та священників не готова долучитися до ПЦУ, через багатолітній тягар взаємних образ, які обтяжуються реваншистськими настроями духовенства ПЦУ по відношенню до духовенства і вірян УПЦ», – йдеться у зверненні, опублікованому священником Андрієм Пінчуком.

У листі також наголошується на необхідності відновлення євхаристичного спілкування зі Вселенським Престолом, яке було припинено після подій, пов’язаних з утворенням ПЦУ, бо єпископи УПЦ (МП) «відмовчуються і не роблять ніяких кроків, щоб вирішити цю ситуацію».

Нагадаємо, нещодавно митрополит УПЦ МП Павло погрожував смертю Вселенському патріарху Варфоломію. «Впадуть сльози на патріарха Варфоломія, який безчинствує сьогодні у багатьох країнах світу», – сказав представник Московського патріархату.