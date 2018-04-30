В Московській церкві думають, як жити після автокефалії?
- Сьогодні, 16:15
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Розсилка
Враження від відео-проповіді м. Антонія Паканича: програв той, хто вже визнав свою поразку
Митрополит визнає: рейтинг МП в суспільстві низький і знижується; держава риторику МП вже не сприймає, навіть в особі тих, хто раніше до МП належав; Вселенський Патріархат таки розглядає прохання про визнання автокефалії; а Києво-Печерська Лавра цілком реально може перестати бути «оплотом русского мира».
Все це загорнуто в «благочестиву», але мало змістовну риторику. Що нагадує якесь старообрядництво: «За єдіний аз - умрем!»
На фоні затяжного мовчання особисто м. Онуфрія промова сприймається так, ніби його колишній конкурент на виборах виходить з тіні та приміряє на себе нішу, яку в українському політикумі посів «Оппоблок» після потоплення «Титаніка» Партії регіонів. Тобто «рятівного московського човна» для тих, хто залишиться за бортом єдиної Помісної Церкви.
А це і не дивно, враховуючи, що одна й та сама особа курує і «Оппоблок», і м. Антонія.
Джерело: блог Єпископа Євстратія