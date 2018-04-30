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    Думки вголос

    В Московській церкві думають, як жити після автокефалії?

    Враження від відео-проповіді м. Антонія Паканича: програв той, хто вже визнав свою поразку
    Митрополит визнає: рейтинг МП в суспільстві низький і знижується; держава риторику МП вже не сприймає, навіть в особі тих, хто раніше до МП належав; Вселенський Патріархат таки розглядає прохання про визнання автокефалії; а Києво-Печерська Лавра цілком реально може перестати бути «оплотом русского мира». Все це загорнуто в
    • Єпископ Євстратій (Зоря)

      Секретар Священного Синоду УПЦ КП

    • Сьогодні, 16:15
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    <span>м. Антоній Паканич</span>
    м. Антоній Паканич

    Враження від відео-проповіді м. Антонія Паканича: програв той, хто вже визнав свою поразку

    Митрополит визнає: рейтинг МП в суспільстві низький і знижується; держава риторику МП вже не сприймає, навіть в особі тих, хто раніше до МП належав; Вселенський Патріархат таки розглядає прохання про визнання автокефалії; а Києво-Печерська Лавра цілком реально може перестати бути «оплотом русского мира».

    Все це загорнуто в «благочестиву», але мало змістовну риторику. Що нагадує якесь старообрядництво: «За єдіний аз - умрем!»

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    На фоні затяжного мовчання особисто м. Онуфрія промова сприймається так, ніби його колишній конкурент на виборах виходить з тіні та приміряє на себе нішу, яку в українському політикумі посів «Оппоблок» після потоплення «Титаніка» Партії регіонів. Тобто «рятівного московського човна» для тих, хто залишиться за бортом єдиної Помісної Церкви.

    А це і не дивно, враховуючи, що одна й та сама особа курує і «Оппоблок», і м. Антонія.

    Джерело: блог Єпископа Євстратія

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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