Або ми отримаємо церковну незалежність, або шеф російської зовнішньої розвідки - орден

Хроніки спротиву кремлівського лобі УПЦ МП створенню Єдиної Помісної

Ну що, оскільки до Синоду є ще плюс-мінус місяць. А перетерпіти це якось треба, то буду повідомляти як і що. Або ми станемо поколінням, яке отримало Незалежність, вберегло Україну та здобуло Помісну Церкву. Або... Голова зовнішньої розвідки Росії отримає ще один орден. Бо перший за «церковні спецоперації» він отримав у 2008 році, коли

Хроніки спротиву кремлівського лобі УПЦ МП створенню Єдиної Помісної

Ну що, оскільки до Синоду є ще плюс-мінус місяць. А перетерпіти це якось треба, то буду повідомляти як і що. Або ми станемо поколінням, яке отримало Незалежність, вберегло Україну та здобуло Помісну Церкву. Або... Голова зовнішньої розвідки Росії отримає ще один орден. Бо перший за «церковні спецоперації» він отримав у 2008 році, коли зірвав визнання УПЦ КП та УАПЦ.

Але почну з подяк. Я дякую священикам та благочинним Кам’янець-Подільської єпархії, частково — Київської за те, що вони відмовилися від ганьби — централізованого заповнення «листів – ябєд» святійшому Варфоломію, умовляючи святішого не «давати розкольникам» визнання. Дуже цікаво, що там відбувається на Волині. Дорогі отці, я віддаю вам належне: я розумію, як ви уразливі, розумію, що вам знадобилася вся ваша мужність. Не жалійте про це. І, не хочу підігрівати ваше самолюбство (але не втримаюсь): в історії створення цієї Церкви ваші імена ніколи не будуть вкриті ганьбою, бо ви будете її співтворцями. Ви будете серед тих, хто вивів наш народ з московської юрисдикції і позбавив їх страшного внутрішнього дисонансу. Ми добре знаємо, що православна паства у питаннях віри завжди думає думки своїх священників. Члени нашої групи — не виключення. Ми теж думаємо думки священиків, священиків з команди Блаженнійшого Володимира. Всі найосвіченіші священики УПЦ за автокефалію.

Дякую журналістам. Признаюся, що я розраховувала на нейтрально-позитивне ставлення з боку журналістського корпусу. Але новину про спробу централізованого зриву Томосу взяли практично всі видання. Ви взяли не тому, що вона була гаряча (хоча вона була гаряча), не тому що була важлива (хоча вона була важлива) , а тому... що вона вас обурила. Я знала, що в української журналістики є принципи, але в неї ще є серце. Навіть ті, хто вважає нас трохи ем-м-м-мракобісами))), розуміє епохальність події. Пам’ятаєте останню фразу Секретного дос’є? Новини — перша чернетка історії. Це так цінно, що цю історію пишуть не якесь там Газпроммедіа, а ми з вами. І ще прошу. Не залишайте нас до дня Синоду.

І позитивна новина. Бачте попіл на малюнку?

Це горів стос бланків на одній Херсонській парафії УПЦ МП. Одразу після літургії священик показав бланки листів і вся парафія одностайно вирішила спалити оці бланки.

Джерело: блог Лани Самохвалової

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