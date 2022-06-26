Росія збільшує військову присутність в Білорусі, – розвідка

Російська Федерація знову збільшує свою військову присутність у Республіці Білорусь

Окупанти планують нарощування чисельності оперативно-тактичної авіації на території Білорусі

Керівництво установ та організацій Гомельської області попереджені про ймовірність повернення підрозділів ЗС РФ. Про це повідомляє пресслужба ГУР Міноборони.

«Одночасно росіяни планують нарощування чисельності оперативно-тактичної авіації на території Білорусі. Офіційно – для проведення спільного патрулювання повітряного простору в рамках спільного навчально-бойового центру підготовки авіаційних підрозділів та підрозділів ППО. Для цього запланований переліт 10 літаків на аеродром Барановичі», – йдеться у повідомленні.

Також з 22 червня на території Гомельської області тривають мобілізаційні навчання.

Натомість анонсовані раніше у білоруських ЗМІ заняття з бойової підготовки з резервістами, не проводяться. Самих резервістів наразі використовують для проведення господарських робіт.

Нагадаємо, розвідка пояснила мету противника, з якою був завданий авіаційний удар по Україні з території Білорусі.

Російські бомбардувальники «працювали» безпосередньо з території Білорусі.

Раніше стало відомо, що Кремль планує теракти в Білорусі, щоб втягнути Лукашенка у війну – розвідка. У Мозир під виглядом цивільного населення прибули диверсійні групи.

Тим часом Білорусь розконсервовує військову техніку, щоб відправити її в Україну – Генштаб. Розконсервована білоруська військова техніка скоріш за все буде відправлена на Донецький напрямок фронту.

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