Росія збільшує військову присутність в Білорусі, – розвідка
Окупанти планують нарощування чисельності оперативно-тактичної авіації на території Білорусі
Керівництво установ та організацій Гомельської області попереджені про ймовірність повернення підрозділів ЗС РФ. Про це повідомляє пресслужба ГУР Міноборони.
«Одночасно росіяни планують нарощування чисельності оперативно-тактичної авіації на території Білорусі. Офіційно – для проведення спільного патрулювання повітряного простору в рамках спільного навчально-бойового центру підготовки авіаційних підрозділів та підрозділів ППО. Для цього запланований переліт 10 літаків на аеродром Барановичі», – йдеться у повідомленні.
Також з 22 червня на території Гомельської області тривають мобілізаційні навчання.
Натомість анонсовані раніше у білоруських ЗМІ заняття з бойової підготовки з резервістами, не проводяться. Самих резервістів наразі використовують для проведення господарських робіт.
Нагадаємо, розвідка пояснила мету противника, з якою був завданий авіаційний удар по Україні з території Білорусі.
Російські бомбардувальники «працювали» безпосередньо з території Білорусі.
Раніше стало відомо, що Кремль планує теракти в Білорусі, щоб втягнути Лукашенка у війну – розвідка. У Мозир під виглядом цивільного населення прибули диверсійні групи.
Тим часом Білорусь розконсервовує військову техніку, щоб відправити її в Україну – Генштаб. Розконсервована білоруська військова техніка скоріш за все буде відправлена на Донецький напрямок фронту.