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    Новини

    Росія збільшує військову присутність в Білорусі, – розвідка

    Російська Федерація знову збільшує свою військову присутність у Республіці Білорусь - Росія збільшує військову присутність в Білорусі, – розвідка
    Російська Федерація знову збільшує свою військову присутність у Республіці Білорусь
    фото: gur.gov.ua

    Окупанти планують нарощування чисельності оперативно-тактичної авіації на території Білорусі

    Керівництво установ та організацій Гомельської області попереджені про ймовірність повернення підрозділів ЗС РФ. Про це повідомляє пресслужба ГУР Міноборони.

    «Одночасно росіяни планують нарощування чисельності оперативно-тактичної авіації на території Білорусі. Офіційно – для проведення спільного патрулювання повітряного простору в рамках спільного навчально-бойового центру підготовки авіаційних підрозділів та підрозділів ППО. Для цього запланований переліт 10 літаків на аеродром Барановичі», – йдеться у повідомленні.

    Також з 22 червня на території Гомельської області тривають мобілізаційні навчання.

    Натомість анонсовані раніше у білоруських ЗМІ заняття з бойової підготовки з резервістами, не проводяться. Самих резервістів наразі використовують для проведення господарських робіт.

    Нагадаємо, розвідка пояснила мету противника, з якою був завданий авіаційний удар по Україні з території Білорусі.

    Російські бомбардувальники «працювали» безпосередньо з території Білорусі.

    Раніше стало відомо, що Кремль планує теракти в Білорусі, щоб втягнути Лукашенка у війну – розвідка. У Мозир під виглядом цивільного населення прибули диверсійні групи.

    Тим часом Білорусь розконсервовує військову техніку, щоб відправити її в Україну – Генштаб. Розконсервована білоруська військова техніка скоріш за все буде відправлена на Донецький напрямок фронту.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Росія збільшує військову присутність в Білорусі, – розвідка