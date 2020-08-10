$5 тис. за зміну кваліфікації злочину. Прокурори на Полтавщині постануть перед судом



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Керівник прокуратури та прокурор Полтавщини підуть за грати за хабар

Двоє працівників прокуратури на Полтавщині попалися на хабарі і можуть сісти на 10 років

На Полтавщині двоє працівників прокуратури підуть під суд за вимагання грошей від обвинуваченого за зміну кваліфікації його справи. Скеровано до суду обвинувальний акт відносно прокурора та одного з керівників відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області, які обвинувачуються у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України). Про це 10 серпня повідомляє Державне бюро розслідувань.



Слідством встановлено, що прокурори одержали від громадянина неправомірну вигоду у сумі $5 тис., пообіцявши змінити кваліфікацію злочину на менш тяжкий та укласти угоду про визнання винуватості.



У разі доведення вини обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.



Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, як раніше повідомляв «Главком», Запорізький районний суд визнав винним голову Григорівської сільської ради Сергія Куща в отриманні неправомірної вигоди у великому розмірі (ч.3 ст. 368 КК України ) і призначив покарання у вигляді шести років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, що належить йому на праві власності.