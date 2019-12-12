Апеляційний суд залишив в силі запобіжний захід для Альперіна



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Суд у справі Вадима Альперіна Скріншот з відео

Альперіну залишили запобіжний захід, ухвалений першою інстанцією — тримання під вартою із заставою у 70 млн, яку він вже сплатив

Апеляційний суд залишив в силі запобіжний захід стосовно бізнесмена Вадима Альперіна, підозрюваного в справі про розмитнення товарів за заниженою вартістю.

Про це повідомили у «Центрі протидії корупції».

«Альперіну залишили запобіжний захід, ухвалений першою інстанцією — тримання під вартою із заставою у 70 млн. Її він вже давно заплатив, тож усе без змін», — йдеться в повідомленні ЦПУ у Twitter.

Альперіну залишили запобіжний захід, ухвалений першою інстанцією — тримання під вартою із заставою у 70 млн. Її він вже давно заплатив, тож усе без змін pic.twitter.com/Oyh0FzPre3 — ЦПК (@zer0_corruption) 12 грудня 2019 р.

Раніше повідомлялося, одеський бізнесмен Вадим Альперін, якого називають «хрещеним батьком контрабанди», вийшов із СІЗО — за нього внесли заставу у 70 мільйонів гривень.

Після цього на Альперіна одягли електронний браслет.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро затримало Вадима Альперіна, якого президент Володимир Зеленський назвав «хрещеним батьком контрабанди».

Альперіну було вручено повідомлення про підозру.

Дії підозрюваного, яке слідство вважає організатором корупційного злочину, кваліфіковані за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України («Зловживання владою або службовим становищем»).