Гандзюк планували «облити лайном чи кинути у смітник» – підозрюваний Левін



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Олексій Левін перебуває в міжнародному розшуку за підозрою в організації нападу на Катерину Гандзюк Фото: Слідство.Інфо

Про «помсту» Гандзюк заговорили після мітингу під стінами Херсонської обласної держадміністрації проти спалення і незаконної вирубки лісу

Журналістам проєкту «Слідство.Інфо» вдалося отримати свідчення Олексія Левіна, якого розшукують у справі про вбивство Катерини Гандзюк.

Підозрюваний в організації нападу на активістку відмовився від прямої зустрічі, однак надіслав аудіозапис зі своїми відповідями.

За його словами, про «помсту» Гандзюк заговорили після мітингу під стінами Херсонської обласної держадміністрації проти спалення і незаконної вирубки лісу. Ігор Павловський запідозрив, що Гандзюк підтримує активіста Олександра Цегельника, який виступав на мітингу, і був його «особистим ворогом».

Левін розповів, що хтось запропонував кинути Гандзюк у сміттєвий бак чи облити її лайном на робочому місці та сфотографувати це.

«І, здається, навіть я сказав (не буду зараз це заперечувати, можливо, тому що час минув), щоб облити зеленкою. (Чому зеленкою? Тому що це найбільш поширена форма в Україні. Я маю на увазі: усіх чиновників на якихось мітингах обливають зеленкою) І сфотографувати», — згадує далі Левін.

За словами Левіна, Павловський готовий був через чорний вхід провести людину до кабінету Гандзюк. «Обіллють лайном і відразу це все сфотографують і потім це все викладуть в інтернет. Була така ситуація», — сказав він.

«Як я зрозумів, вона їм допекла… Я так розумію, він (Павловський), як і я, взагалі її не знав. Але через те, що Цегельник його особистий ворог, якщо вона з Цегельником, значить, вона — його ворог. Я так розумію», — додав підозрюваний у справі.

Нагадаємо, що у першому інтерв'ю Олексій Левін заявив, що заступник голови Херсонської ОДА Євген Рищук просив «покарати» активістку.

Олексій Левін перебуває в міжнародному розшуку за підозрою в організації нападу на Катерину Гандзюк.

За версією слідства, голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер разом з Олексієм Левіним замовили нанесення тяжких тілесних ушкоджень Гандзюк, що спричинило її смерть.

25 листопада Мангеру, якого підозрюють у замовленні злочину проти Катерини Гандзюк, зменшили заставу з 2,5 мільйонів гривень до понад 1 мільйона.

Як відомо, видання Gazeta Wyborcza внесло вбиту українську активістку Катерину Гандзюк до переліку 120 відомих поляків та іноземців, що втратили життя за останній рік.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року у Херсоні було скоєно зухвалий напад на виконуючу обов’язки керуючого справами виконавчого комітету Херсонської міської ради Катерину Гандзюк. Вилита зловмисником сірчана кислота обпекла до 40 відсотків її тіла. Їй зробили більше десяти операцій.

4 листопада 2018 року Гандзюк померла у лікарні.

6 червня 2019 року Покровським районним судом Дніпропетровської області винесено вирок п’ятьом співучасникам злочину: Сергію Торбіну, Микиті Грабчуку, Володимиру Васяновичу, В’ячеславу Вишневському та Віктору Горбунову. Їм призначено покарання від трьох до шести з половиною років, відповідно до затвердженої угоди про визнання винуватості між прокурором і обвинуваченими.

Ігор Павловський, якому слідство інкримінує навмисне приховування інформації про вбивство активістки Катерини Гандзюк, 15 жовтня вчетверте не з'явився на підготовче засідання райсуду Одеси, мотивуючи це перебуванням на лікарняному.