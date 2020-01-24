Під Києвом п’яний нацгвардієць влаштував стрілянину



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В результаті стрілянини отримав тяжкі поранення чоловік

До суду скеровано обвинувальний акт відносно офіцера однієї із військових частин Національної гвардії України.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Київської області.

«За обставинами кримінального провадження, офіцер Національної гвардії України поза службою, перебуваючи поблизу місця свого проживання в місті Ірпінь, у стані алкогольного сп’яніння, із застосуванням пістолету для відстрілу набоїв, споряджених гумовою кулею, вчинив хуліганство, заподіявши потерпілому тяжкі тілесні ушкодження», - йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування у вказаному провадженні здійснювалось Третім слідчим відділом територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованому у Києві.

Прокуратура не вказує, коли стався злочин і за якою статтею Кримінального кодексу було відкрито провадження.

Як повідомлялося, 16 грудня 2019 року у селі Віта-Поштова на зупинці громадського транспорту (напроти сільської ради) чоловік із пістолета відкрив стрілянину по автівках військових, які проїздили повз.

Правопорушником виявився 43-річний житель Луганської області. Під час обшуку в нього правоохоронці вилучили арсенал зброї.