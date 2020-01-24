Перед судом постануть колишній мер Боярки і його «права рука»



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Справа посадовців стосується права власності на земельну ділянку

Прокуратурою завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно колишнього міського голови Боярки. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Київської області.

Згідно з даними слідства, ексмер на початку 2006 року шляхом зловживання службовим становищем незаконно підписав держаний акт про право власності на земельну ділянку вартістю 42 тисячі гривень (на момент вчинення злочину), який містив неправдиві відомості, в результаті чого земельна ділянка вибула з власності законного власника - мешканки міста Боярки.

Дії службової особи кваліфіковано за ч. 1 ст. 364 (зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) КК України.

Окрім того, раніше вже скеровано до суду обвинувальний акт стосовно іншого колишнього службовця – першого заступника міського голови Боярки, від незаконних дій якого також постраждала вищевказана мешканка міста Боярки, яку у 2007 році позбавили права власності на земельну ділянку, заподіявши шкоди на суму 102 тисячі гривень.

Вказане кримінальне провадження перебуває на розгляді в суді.

Станом на цей час вказані земельні ділянки в судовому порядку повернуто у власність законного власника.